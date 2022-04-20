Секретный флот России. Есть ли у страны-агрессора новые корабли?

Спарринг партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг бороздит морские просторы на яхте ”Рахиль”. Сейчас она стоит в турецком порту. Турция пока не присоединилась к санкциям против России, так что ничто не мешает Аркадию отдать эту яхту, стоимостью 75 миллионов долларов, на нужды ВМФ. "Рахиль" ничем не хуже малого военного корабля на воздушной подушке ”Бора”. Достаточно только заменить джакузи на комплекс с противокорабельными ракетами ”Москит”. А пространство для шезлонгов отдать под зенитно-ракетный комплекс ”Оса М”. Хватит места и на универсальную корабельную артустановку АК-176М. И пару АК-630.

В олигархическом флоте ”Лена” самый скромны, даже рядовой корабль. 40 метров в длину. Стоимость 55 миллионов долларов. Тимченко занимает шестое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии издания "Forbes". Геннадий Тимченко под санкциями с 2014 года. За это время его благосостояние выросло в два раза благодаря крупным госзаказам.

Российский флот действительно мог бы представлять грозную силу, если бы главнокомандующего и его приближенных заботили боевые корабли, а не собственные роскошные яхты. Ютуб проект ”Фактор” показывает, какой военной мощью мог обладать Владимир Путин , будь он и его соратники чуть менее жадными.

”Каракурт”, как и ”Леди М”, выделяется отличной маневренностью в открытом море. Однако европейские власти решили, что бизнесмен получает выгоду от режима Путина, так что ”Леди М” с начала марта застряла в Италии. Мордашову не помог даже орден за заслуги перед итальянской республикой. Его яхту арестовали в порту под названием ”Империя”. Можно сказать, что теперь ”Империя” наносит олигарху ответный удар.

Владимир Стржалковский и ”Рагнар”





Бывший начальник и офицер КГБ Владмир Стржалковский формально не находится под санкциями. Однако яхта ”Рагнар”, которую с ним связывают норвежские журналисты, чуть было не застряла навсегда в порту города Нарвик. Сначала ”Рагнар” заинтересовал местную полицию и таможеню. А потом его долго не хотели заправлять. Длинна ”Рагнара” 68 метров, стоимость 85 миллионов долларов. На самом деле это переоборудованный небольшой ледокол. Яхта может идти сквозь льды толщиною до полу метра со скоростью 7 километров в час. А если разместить на ней универсальный корабельный стрельбовый комплекс, будет круче чем малый ракетный корабль ”Вышний Волочек”. На борту ”Рагнара” куча дорогих игрушек: гидроциклы, скутеры, вертолет, вездеход и даже мини-субмарина. Если продать эти игрушки, то хватит на пулеметную установку и корабельный комплекс управляемого вооружения.

Алишер Усманов и ”Дильбар”



