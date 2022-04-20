Секретный флот России. Есть ли у страны-агрессора новые корабли?(1)
Российский флот действительно мог бы представлять грозную силу, если бы главнокомандующего и его приближенных заботили боевые корабли, а не собственные роскошные яхты. Ютуб проект ”Фактор” показывает, какой военной мощью мог обладать Владимир Путин, будь он и его соратники чуть менее жадными.
Яхтенный флот российских олигархов состоит из десятка роскошных судов, которые не уступают кораблям Военно Морского Флота. Принадлежат они исключительно олигархам и друзьям президента.
Геннадий Тимченко и его ”Лена”
В олигархическом флоте ”Лена” самый скромны, даже рядовой корабль. 40 метров в длину. Стоимость 55 миллионов долларов. Тимченко занимает шестое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии издания "Forbes". Геннадий Тимченко под санкциями с 2014 года. За это время его благосостояние выросло в два раза благодаря крупным госзаказам.
Денег, потраченых на отделку яхты, хватило бы чтобы неплохо вооружить ”Лену”. Представтье ”Лену” с установкой ”Жало” и парой гранотометных комплексов ДП-65А. Это стандартное вооружение вонных катеров проекта ”Граченок”, которые схожи по размеру с яхтой ”Лена”.
Аркадий Ротенберг и яхта ”Рахиль”
Спарринг партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг бороздит морские просторы на яхте ”Рахиль”. Сейчас она стоит в турецком порту. Турция пока не присоединилась к санкциям против России, так что ничто не мешает Аркадию отдать эту яхту, стоимостью 75 миллионов долларов, на нужды ВМФ. "Рахиль" ничем не хуже малого военного корабля на воздушной подушке ”Бора”. Достаточно только заменить джакузи на комплекс с противокорабельными ракетами ”Москит”. А пространство для шезлонгов отдать под зенитно-ракетный комплекс ”Оса М”. Хватит места и на универсальную корабельную артустановку АК-176М. И пару АК-630.
Алексей Мордашов и ”Леди М”
65 метров в длину и ценой в 60 миллионов долларов яхта владельца "Северстали" Алексея Мордашова называется ”Леди М”. Если поставить на нее зенитно-ракетные артиллерийский комплекс ”Панцирь М”, то получиться малый ракетный корабль проекта ”Каракурт”.
”Каракурт”, как и ”Леди М”, выделяется отличной маневренностью в открытом море. Однако европейские власти решили, что бизнесмен получает выгоду от режима Путина, так что ”Леди М” с начала марта застряла в Италии. Мордашову не помог даже орден за заслуги перед итальянской республикой. Его яхту арестовали в порту под названием ”Империя”. Можно сказать, что теперь ”Империя” наносит олигарху ответный удар.
Владимир Стржалковский и ”Рагнар”
Бывший начальник и офицер КГБ Владмир Стржалковский формально не находится под санкциями. Однако яхта ”Рагнар”, которую с ним связывают норвежские журналисты, чуть было не застряла навсегда в порту города Нарвик. Сначала ”Рагнар” заинтересовал местную полицию и таможеню. А потом его долго не хотели заправлять. Длинна ”Рагнара” 68 метров, стоимость 85 миллионов долларов. На самом деле это переоборудованный небольшой ледокол. Яхта может идти сквозь льды толщиною до полу метра со скоростью 7 километров в час. А если разместить на ней универсальный корабельный стрельбовый комплекс, будет круче чем малый ракетный корабль ”Вышний Волочек”. На борту ”Рагнара” куча дорогих игрушек: гидроциклы, скутеры, вертолет, вездеход и даже мини-субмарина. Если продать эти игрушки, то хватит на пулеметную установку и корабельный комплекс управляемого вооружения.
Алишер Усманов и ”Дильбар”
Эту яхту по заказу миллиардера строили больше четырех лет. 156 метров чистой роскоши стоимость 600 миллионов далларов. 12 люксовых кают, две верталетные площадки и самый большой в мире крытый бассейн. Сравнить эту яхту можно с фрегатом ”Адмирал Эссен”, только военный фрегат короче ”Дильбара” на 30 метров. На ”Дильбар” не помешало бы поставить корабельный комплекс радиоэлектронного подавления, чтобы сделать яхту неуязвимой для врагов. А еще зенитноракетный комплекс, бомбометную установку, торпедные аппараты и противолодочный вертолет. К сожалению, ни Усманову, ни военному флоту России не стоит расчитывать на ”Дильбар”. Яхта находится в Гамбурге и в блидайшее время не покинет Германию. Она не находится под арестом, но из-за блокирующих санкций, наложенных на олигарха, невозможно платить зарплату экипажу. Весь обслуживающий персонал покинул судно, и нанять новую команду не представляется возможным.
Путинская эскадра
Возглавляет рейтинг сам Верховный Главнокомандующий. В его личной эскадре как минмимум 6 кораблей. Общая стимость 80 миллиардов рублей. Сумма сравнима с расходом на ремонт и модернизацию многострадального тяжелеого авианесущего крейсера ”Адмирал Кузнецов”. Еще в апреле 2018 с центром судоремонта ”Звездочка” заключили контракт на сумму 86 миллиардов рублей и до сих пор не закончили работу.
Самая маленькая из путинских яхт длиною в 32 метра называется ”Нега”. Как противодиверсионный катер ”Грачонок”.
Следующая по размеру — ”Шелест”. 46 метров. Военно Морской аналог — десантный катер проекта ”Дюгонь”. Еще две яхты путина ”Олимпия” и ”Чайка”. Их можно назвать заморским словом систершип, ведь они построены по единому проекту. 54 и 57 метров длину соответственно. Они, как малый десантный корабль проекта ”Зубр” — самый большой корабль в мире на воздушной подушке. Суперяхта ”Грейсфул”. 82 метра, она на 10 метров длиннее дизель электрической подводной лодки проекта ”Варшавянка”.
И жемчужина всей эскадры — 140 метровая ”Шахерезада”. На 5 метров длиннее фрегата ”Адмирал Горшков” — самый большой боевой надводный корабль, построенный в России после распада ссср.
Если все яхты Путина выстроить в одну линию, получится корабль длиной более 400 метров. Это был бы внушающий страх и трепет гигант. Рядом с ним затеряется даже самый большой атомный ударный авианосец американского флота ”Джеральд Форд”. Он длинной всего в каких-то 337 метров.
Однако все это фантазии. Никаких суперкораблей у России нет и не будет. ни военных ни гражданских. Ведь Путин и его друзья признают только линые рекорды роскоши и комфорта.