В Литве ввели штраф за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины

Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к законам Об административных правонарушениях и О собраниях.

За это проголосовали 124 члена Сейма, против был один, два парламентария воздержались. Изменения вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.

"Изменения этого закона не просто нужны, они необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать такой судьбы, как Украина, и превентивно действовать с российской пропагандой. Она не дремлет и ищет разные пути, чтобы стравливать людей, менять мышление, реальность. Как мы видим, она имеет место и реальность уже изменена в головах граждан России", — сказала одна из инициаторов поправок, член Фракции свободы Ионика Ошмянскене.

В соответствии с принятыми поправками, в Литве запрещено использование "символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые эти режимы использовали или используют для пропагандирования осуществленной или осуществляемой ими агрессии, совершенных или совершаемых преступлений против человечности и военных преступлений".

Также конкретно указывается, что таким символом "во всех случаях считается двухцветная (черно-оранжевая) георгиевская лента".

Запрет коснется и символов, используемых в настоящее время в войне России с Украиной — букв Z, V и других.

Предусмотрено, что за демонстрирование такой символики будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет доходить до 1,2 тыс. евро. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро — для юридических лиц.

Сейчас литовский Закон о собраниях запрещает демонстрирование флагов, гербов, военной формы нацистской Германии, СССР или Литовской ССР, символов нацистских или коммунистических организаций, исполнение гимнов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР.

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