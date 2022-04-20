Молодость в любом возрасте

Легкий КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ предотвращает и уменьшает мимические морщины, заполняет морщины и улучшает увлажнение, уменьшает мелкие мимические морщины, подтягивает кожу и восстанавливает ее упругость и эластичность. Ежедневное использование укрепляет защитные силы кожи, уменьшает мешки и темные круги под глазами, а также заметно уменьшает носогубные и кисетные морщины.

Легкий гелеобразный АНТИВОЗРАСТНОЙ БУСТЕР защищает, восстанавливает и корректирует состояние кожи, уменьшает признаки старения. Омолаживающий и оживляющий бустер предотвращает и уменьшает морщины, восстанавливает упругость и эластичность кожи, выравнивает тон кожи и придает ей сияние. Он также защищает от внешних агрессивных факторов и укрепляет защитный слой кожи. Ежедневное использование бустера под кремы этой же серии повышает эффективность кремов.

Бархатный АНТИВОЗРАСТНОЙ НОЧНОЙ КРЕМ стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливая ночью кожу от повреждений, вызванных экспосомом, стимулирует регенерацию кожи, а также предотвращает и уменьшает морщины. Ежедневное использование выравнивает тон кожи, повышает эластичность, придает коже более молодой вид и укрепляет ее защитные силы.

Приятный мягкий АНТИВОЗРАСТНОЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 30 защищает кожу от солнечного излучения и загрязнений (UVB, UVA, инфракрасное и HEV-излучение), обеспечивает стойкое увлажнение в течение до 24 часов, уменьшает морщины, оказывает лифтинговое и укрепляющее действие. Ежедневное применение восстанавливает упругость и эластичность кожи, выравнивает тон кожи, придает сияющий цвет и укрепляет защитные силы кожи.

Вдохновленная эпигенетикой, серия включает в себя шесть многофункциональных антивозрастных средств, и дополняя друг друга, они обеспечивают идеальный уход за кожей: это защитный подтягивающий дневной крем SPF 30, омолаживающий восстанавливающий ночной крем, омолаживающий оживляющий бустер, подтягивающий крем для контура глаз и губ, ампулы красоты и восстанавливающая ночная пилинг-сыворотка . Пятый продукт серии предназначен для ухода за зрелой кожей.

Линия продукции BABÉ HealthyAging+ представляет собой комплексное научно обоснованное решение д ля поддержания здоровой и жизнеспособной кожи, а также коррекции признаков старения на каждом жизненном этапе. HealthyAging+ помогает защитить кожу от вреда, вызванного экспосомом, а также уменьшает морщины, дряблость и неровный тон кожи.

АНТИВОЗРАСТНЫЕ АМПУЛЫ КРАСОТЫ обладают восстанавливающим, оздоравливающим и омолаживающим действием. Концентрат красоты в ампулах, который дополняет утренний и вечерний ритуал красоты, активирует естественные защитные силы кожи, уравновешивает микробиом, эффективно борется с признаками старения, уменьшает морщины и подтягивает кожу, защищает от загрязнений и возвращает коже сияние и здоровье. Содержит витамины А, В3, В5, С и Е, провитамин D, растительный активный ингредиент, аналогичный витамину D, а также гиалуроновую кислоту и пребиотики. В результате кожа становится более гладкой, увлажненной и мягкой, сияющей и молодой.

АНТИВОЗРАСТНАЯ НОЧНАЯ ПИЛИНГ-СЫВОРОТКА стимулирует обновление клеток, делая кожу более гладкой, сияющей и ровной. Сыворотка с жидкой текстурой, обогащенная альфа-гидроксикислотами (AHA) и инкапсулированным про-ретинолом, уменьшает дефекты, борется с темными пятнами и восстанавливает гладкость, увлажненность и естественную красоту кожи.

Дерматологически и офтальмологически протестированные средства HealthyAging+ подходят и для сверхчувствительной кожи, содержат самые эффективные действующие вещества в области ухода за кожей и самые инновационные ингредиенты против старения. Все они тщательно отобраны, чтобы обеспечить защиту от воздействия экспосома, предотвратить и исправить повреждения, а также быстро и заметно уменьшить проявления старения.

Для достижения наилучших результатов по уходу за кожей соблюдайте здоровый образ жизни как внутренне, так и внешне — питайтесь здоровой пищей, высыпайтесь, не употребляйте алкоголь и не курите, занимайтесь спортом, избегайте солнечного излучения, наслаждайтесь собой и окружающим миром. Так молодой останется и ваша кожа, и вы сами!

Средства Babé HealthyAging+ доступны в интернет-магазине Apotheka Beauty, аптеках Apotheka и Südameapteek, Tradehouse, mactabeauty.com и loverte.com.

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