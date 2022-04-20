Почему Келли Сильдару отказалась от судебного иска?
Лыжница-фристайлер Келли Сильдару обратилась в конце марта в суд из-за того, что ее биография ”Чудо-ребенок. История Келли Сильдару” поступит в продажу без ее одобрения и поправок, но в конце прошлой недели Сильдару отказалась от судебной тяжбы.
Адвокат Сильдару Хелен Хяэль объяснила Delfi, почему они отказались продолжать судебный процесс: ”Целью нашего иска было приостановить публикацию и продажу книги без согласования с Келли Сильдару". Поскольку суд не остановил публикацию и продажи, и все время, пока будут длиться разбирательства (а это может затянуться на несколько лет), книга так и будет продаваться, то иск стал бессмысленным для Келли, поэтому и решили не продолжать судебный процесс.
24 марта Сильдару подала в Харьюский уездный суд иск против KAVA Kirjastus, в котором требовала запретить распространение написанной Калле Муули книги до согласования с ней.
5 апреля Харьюский уездный суд вернул иск, поскольку он был подан с ошибками. Суд дал истцу семь дней на устранение ошибок, однако представители Сильдару решили просто отказаться от иска.
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