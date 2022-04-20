Почему Келли Сильдару отказалась от судебного иска?

Адвокат Сильдару Хелен Хяэль объяснила Delfi, почему они отказались продолжать судебный процесс: ”Целью нашего иска было приостановить публикацию и продажу книги без согласования с Келли Сильдару". Поскольку суд не остановил публикацию и продажи, и все время, пока будут длиться разбирательства (а это может затянуться на несколько лет), книга так и будет продаваться, то иск стал бессмысленным для Келли, поэтому и решили не продолжать судебный процесс.