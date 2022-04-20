Новый автомобиль эстонской сборной по биатлону вызывает международный интерес(12)
Автомобиль для ухода за лыжами, приобретенный при поддержке Эстонского олимпийского комитета, уже почти четыре месяца используется биатлонной командой, и этот опыт оказался весьма позитивным.
”За пару месяцев рабочая среда и конкурентоспособность ремонтной бригады значительно улучшились”, — отметил генеральный секретарь Федерации биатлона Эстонии Хиллар Захкна. Открытие и установка автомобиля занимает не более 30 минут.
”Команда техобслуживания может сосредоточиться на своей основной деятельности и меньше заниматься распаковкой и сбором оборудования”, — добавил Захкна.
Помимо экономии большого количества времени, ремонтная машина также значительно улучшила рабочую среду и качество обслуживания, так как в открытом положении доступно 32 м2 рабочего пространства. В состав автомобиля для технического обслуживания также входит шлифовальный станок, что является большим шагом вперед в уходе за лыжами.
”Рабочая среда ремонтной бригады стала намного лучше, так как помещение хорошо проветривается и освещается”, — сказал Захкна ”Благодаря шлифовальному станку можно сразу менять покрытие лыж в зависимости от состояния снега на месте проведения соревнований” Минимальная высота внутри автомобиля в 220 см позволяет хранить даже самые длинные беговые лыжи в вертикальном положении.
Автомобиль для ухода за лыжами был изготовлен на заказ в сотрудничестве с MDSC Systems OÜ. ”Это был первый автомобиль для ухода за лыжами для нас. Это также самый большой автомобиль, который мы когда-либо производили”, — сказал Холгер Аннус, менеджер по продажам MDSC Systems OÜ.
Автомобиль построен на базе фургона Iveco Daily, который сочетается с решением Rolling Unit XL. ”Машина конкурирует с грузовиками крупных сборных, предоставляя почти такую же большую рабочую площадь за меньшие деньги”, — добавил Аннус.
Компактный автомобиль для обслуживания лыж привлек внимание многих участников Кубка мира. ”Примерно десять команд, в том числе представители основных лыжных стран, приходили ознакомиться с нашей машиной технического обслуживания”, — сказал Захкна.
”Привлекают внимание значительно меньшие затраты на приобретение и более низкие транспортные расходы по сравнению с 18-метровыми грузовиками для технического обслуживания”. К тому же для управления достаточно прав категории C1. Менеджер по продажам MDSC Systems Холгер Аннус подтверждает, что есть интерес из-за рубежа: ”Заказов пока нет, но с нами связались биатлонные команды США и Финляндии, а также одна шведская частная лыжная команда”.
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