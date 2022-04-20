Новый автомобиль эстонской сборной по биатлону вызывает международный интерес

Автомобиль для ухода за лыжами, приобретенный при поддержке Эстонского олимпийского комитета, уже почти четыре месяца используется биатлонной командой, и этот опыт оказался весьма позитивным.

”За пару месяцев рабочая среда и конкурентоспособность ремонтной бригады значительно улучшились”, — отметил генеральный секретарь Федерации биатлона Эстонии Хиллар Захкна. Открытие и установка автомобиля занимает не более 30 минут.

”Команда техобслуживания может сосредоточиться на своей основной деятельности и меньше заниматься распаковкой и сбором оборудования”, — добавил Захкна.

Помимо экономии большого количества времени, ремонтная машина также значительно улучшила рабочую среду и качество обслуживания, так как в открытом положении доступно 32 м2 рабочего пространства. В состав автомобиля для технического обслуживания также входит шлифовальный станок, что является большим шагом вперед в уходе за лыжами.

”Рабочая среда ремонтной бригады стала намного лучше, так как помещение хорошо проветривается и освещается”, — сказал Захкна ”Благодаря шлифовальному станку можно сразу менять покрытие лыж в зависимости от состояния снега на месте проведения соревнований” Минимальная высота внутри автомобиля в 220 см позволяет хранить даже самые длинные беговые лыжи в вертикальном положении.

Автомобиль для ухода за лыжами был изготовлен на заказ в сотрудничестве с MDSC Systems OÜ. ”Это был первый автомобиль для ухода за лыжами для нас. Это также самый большой автомобиль, который мы когда-либо производили”, — сказал Холгер Аннус, менеджер по продажам MDSC Systems OÜ.

Автомобиль построен на базе фургона Iveco Daily, который сочетается с решением Rolling Unit XL. ”Машина конкурирует с грузовиками крупных сборных, предоставляя почти такую ​​же большую рабочую площадь за меньшие деньги”, — добавил Аннус.