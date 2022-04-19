Судьи из РФ тоже под санкциями: на ЧМ-2022 их не будет

”Это правда, российских судей действительно не будет на чемпионате мира”, — сообщил Тардиф.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.

Ранее сборные Беларуси и России были отстранены от международных хоккейных турниров из-за ситуации в Украине.

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