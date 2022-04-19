19.04.2022, 18:40
Судьи из РФ тоже под санкциями: на ЧМ-2022 их не будет
ФОТО: IMAGO/Stefan Ritzinger
Российские рефери не будут обслуживать матчи Чемпионата мира по хоккею 2022. Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил слова исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова, заявившего об этом ранее.
”Это правда, российских судей действительно не будет на чемпионате мира”, — сообщил Тардиф.
Ранее сборные Беларуси и России были отстранены от международных хоккейных турниров из-за ситуации в Украине.
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