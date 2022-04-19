Минобороны РФ: сотрудники СБУ переоденутся в российскую форму и "демонстративно расстреляют" жителей Одесской области

В заявлении Минобороны РФ сказано, что в ближайшее время сотрудников одного из подразделений СБУ планируют переодеть в форму российских военнослужащих, после чего будет проведен ”демонстративный расстрел местных жителей”.

В дальнейшем, считают в ведомстве, фотографии и видеозаписи с акции распространят украинские и западные информационные агентства ”для незамедлительного циничного раскручивания фейков”.

На большей части Одесской области Украины нет российских военных. Они присутствуют только на острове Змеиный в Черном море, который территориально относится к этой области. Минобороны РФ несколько раз сообщало об ударах по различным объектам в Одесской области.

После окончания российской оккупации Киевской области в городах и селах региона стали находить тела погибших мирных жителей. В городе Буча, по оценке местных властей, погибли около 400 человек. Власти Украины обвинили в убийствах российских солдат. Российские власти называют эти сообщения ”фейком” и ”провокацией”. Независимые свидетельства подтверждают, что убийства в Буче происходили во время оккупации.