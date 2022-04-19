Борис Шипунов: мы аутсайдеры в футболе. Надо что-то менять. Не молчите!

Открытое письмо членам и руководству ЭФС.

Уважаемые коллеги!

Считаю своим долгом заявить, что время пустых разговоров закончилось. Ибо за громкими заявлениями президента ЭФС типа ”Мы проделали большую подготовительную работу!” и ”Уйти сейчас — предать футбол!” кроется лишь боязнь уйти со своего поста. Слишком много сделано ошибок, за которые придется отвечать. И уже не только перед футбольными фанатами.

Время ”понимания” и бездействия прошло! В подтверждение этого, я привожу ряд болезненных фактов. Ниже я предлагаю дальнейшие действия для того, чтобы эти факты не преследовали эстонский футбол в последующие десятилетия.