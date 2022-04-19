Футбол
19.04.2022, 15:18

Борис Шипунов: мы аутсайдеры в футболе. Надо что-то менять. Не молчите!

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Борис Шипунов
Борис Шипунов
Борис Шипунов
Foto: Ilmar Saabas
Пришло время собраться на внеочередное общее собрание и обсудить смену руководства Футбольного союза, – пишет Борис Шипунов в публичном письме членам и руководству Эстонского футбольного союза.

Открытое письмо членам и руководству ЭФС.

Уважаемые коллеги!

Считаю своим долгом заявить, что время пустых разговоров закончилось. Ибо за громкими заявлениями президента ЭФС типа ”Мы проделали большую подготовительную работу!” и ”Уйти сейчас — предать футбол!” кроется лишь боязнь уйти со своего поста. Слишком много сделано ошибок, за которые придется отвечать. И уже не только перед футбольными фанатами.

Время ”понимания” и бездействия прошло! В подтверждение этого, я привожу ряд болезненных фактов. Ниже я предлагаю дальнейшие действия для того, чтобы эти факты не преследовали эстонский футбол в последующие десятилетия.

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