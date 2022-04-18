У Криштиану Роналду умер новорожденный сын

Форвард сборной Португалии и " Манчестер Юнайтед " Криштиану Роналду сообщил о страшном горе в своей семье. У 37-летнего футболиста и его 28-летней подруги Джорджины Родригес умер сын во время родов. Пара ждала близнецов — мальчика и девочку. Но во время родов выжила только малышка.

"С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш мальчик скончался. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители. Только рождение нашей малышки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время", — написал футболист в инстаграме.

Криштиану Роналду — многодетный отец. Трое детей капитана сборной Португалии появились на свет от суррогатных матерей. В общей сложности у португальца пятеро детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, общая дочь с Джорджиной Родригес - Алана Мартина и новорожденная дочь, чье имя пока неизвестно.



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