ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (54-й день) | Украина ждет наступления, Медведчук попросил обмен

— По Львову нанесли несколько ракетных ударов — по военным складам и зданию шиномонтажа. Погибли 7 человек, еще 11 пострадали.— Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пяти ракетных ударах. — Утром были нанесены удары крылатыми ракетами по окрестностям Львова, местные власти заявляют о семи погибших. В Минобороны РФ сообщили об ударах по военным объектам и складам боеприпасов.

— Задержанный Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. В видеообращении, опубликованном Службой безопасности Украины, Медведчук попросил обменять его на ”защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры”

— Минобороны России назвало потери украинской армии — более 23 тысяч человек. Накануне Владимир Зеленский называл другие цифры — от 2500 до 3000 погибших. Собственные потери Минобороны России в последний раз называло в конце марта — 1351 погибших.

— ООН предложила России и Украине организовать встречу для решения гуманитарных вопросов Киев согласился с предложением ООН по созданию гуманитарной контактной группы для координации с РФ, а также с гуманитарными прекращениями огня — замгенсека ООН.

— Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание ”гвардейская” и назвал ее действия образцовыми. Ранее украинская сторона утверждала, что эта бригада была в Буче.

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под риском потерять работу находятся 200 тысяч человек. В связи с этим правительство Москвы утвердило программу поддержки работников иностранных компаний, которые приостановили свою работу или решили уйти из России.