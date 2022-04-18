ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (54-й день) | Украина ждет наступления, Медведчук попросил обмен
— По Львову нанесли несколько ракетных ударов — по военным складам и зданию шиномонтажа. Погибли 7 человек, еще 11 пострадали.— Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пяти ракетных ударах. — Утром были нанесены удары крылатыми ракетами по окрестностям Львова, местные власти заявляют о семи погибших. В Минобороны РФ сообщили об ударах по военным объектам и складам боеприпасов.
— Задержанный Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. В видеообращении, опубликованном Службой безопасности Украины, Медведчук попросил обменять его на ”защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры”
— Минобороны России назвало потери украинской армии — более 23 тысяч человек. Накануне Владимир Зеленский называл другие цифры — от 2500 до 3000 погибших. Собственные потери Минобороны России в последний раз называло в конце марта — 1351 погибших.
— ООН предложила России и Украине организовать встречу для решения гуманитарных вопросов Киев согласился с предложением ООН по созданию гуманитарной контактной группы для координации с РФ, а также с гуманитарными прекращениями огня — замгенсека ООН.
— Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание ”гвардейская” и назвал ее действия образцовыми. Ранее украинская сторона утверждала, что эта бригада была в Буче.
— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под риском потерять работу находятся 200 тысяч человек. В связи с этим правительство Москвы утвердило программу поддержки работников иностранных компаний, которые приостановили свою работу или решили уйти из России.
— Свыше 4,9 млн человек выехали за пределы Украины с начала российской спецоперации, свидетельствуют данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Согласно им, более 2,7 млн человек пересекли границу с Польшей, свыше 743 тыс. украинцев перебрались в Румынию, около 522,4 тыс. — в Россию. Более 461 тыс. украинских беженцев разместились в Венгрии, 423,8 тыс. — в Словакии. Кроме того, по подсчетам ООН, еще около 23,4 тыс. человек, покинувших Украину, приняла Белоруссия.
— Большинство украинских беженцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспортов, исключение могут сделать только для тех, кто следует из регионов, в которых идут боевые действия, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз.
— Италия и Испания возвращают в Киев сотрудников своих дипломатических представительств. Итальянское посольство уже возобновило работу. На прошлой неделе о возвращении посольства в Киев сообщила Франция.
— Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России, подобное наблюдается лишь в отношении российских объектов, в то время как в других странах увидеть подобное все еще невозможно, пишет Daily Storm. Снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры РФ. В их числе крейсер ”Адмирал Кузнецов”, хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу.
— Роскомнадзор заблокировал в России сайт всемирной правозащитной организации Human Rights Watch.
— Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник на получение Украиной статуса кандидата в ЕС. Анкету Зеленскому вручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита на Украину. Маасикас пообещал, что ответы Киева из опросника будут проанализированы очень быстро.
— В Донбассе фиксируют признаки начала наступательной операции со стороны России, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве также отметили, что продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.
— В Украину прилетели 11 спасателей-добровольцев из США, Австралии и Германии, которые будут помогать сотрудникам ГСЧС Украины. Вскоре к ним присоединится спасатель из Польши.
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