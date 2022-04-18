За рубежом
18.04.2022, 19:09

Кто виноват в том, что Россия начала войну? Путинская элита или "ментальность российского народа"?

 
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Война в Украине затягивается, число жертв (в том числе среди российских военных) растет — а поддержка Владимира Путина все равно увеличивается. Сама война, судя по всему, тоже довольно популярна. На этом фоне политический режим в России становится все жестче, приобретая черты тоталитарного. ”Медуза” поговорила c политологом, профессором Королевского колледжа в Лондоне Гульназ Шарафутдиновой о том, как российская власть планомерно готовила общество к войне.

В 2021 году вышла книга Шарафутдиновой ”Красное зеркало: Путинское лидерство и хрупкая идентичность России” (”The Red Mirror Putinʼs Leadership and Russiaʼs Insecure Identity”), в которой она объясняет, что Россия могла пойти и по другому пути.

— Наш разговор хочется начать с названия вашей новой книги. Что именно отражается в ”Красном зеркале”?

— Эта книга была написана для понимания России в контексте того общественного подъема, который возник после присоединения Крыма. Пропасть в понимании между Западом и Россией ширилась уже с 2006-го, когда Сурков говорил о том, что у нас в России демократия и это навсегда, а Freedom House одновременно констатировал, что в России демократия сворачивается и все катится к авторитаризму. Но после 2014 года эта пропасть стала громадной. Весь Запад тогда смотрел в сторону России со страхом и недоумением, а там [в России] тем временем рекордно росли оценки благополучия, улучшения общественного самочувствия и так далее. Это был очень непонятный момент, казалось, что Россия живет в каком-то другом мире.

В 1990-е Борис Ельцин был президентом той же самой страны, что есть сейчас. Но он делал ставку на реформы, на трансформацию, на другое видение России будущего и на другое видение прошлого России. Ельцин фокусировался на том, чем Россия может стать, а Кремль сегодняшнего дня сделал ставку на то, чем Россия была. И это не попытка вернуться к прошлому, нет, это попытка закрепить власть сегодня, используя психологические приемы манипулирования прошлым.

Мой аргумент состоит в том, что элиты и политические лидеры несут ответственность за манипулирование историей, а также за проведение политики коллективной идентичности. Той политики, которая сегодня привела общество в состояние агрессивной антизападной консолидации.

— Когда же российское общество проснется для трансформаций?

— Война в Украине, развязанная российским государством, не оставила сейчас возможности ни для проговаривания этих коллективных эмоций, ни для полноценной реакции со стороны гражданского общества. Много людей в России сейчас заняли агрессивно-оборонительную позицию, оправдывая и защищая преступное решение российского президента. Я не вижу, как Россия может выиграть эту несправедливую войну, и могу только надеяться на то, чтобы она закончилась как можно скорее.

Конечно, социальная трансформация в России уже шла в последние 10–15 лет. Мы наблюдали рост локального активизма, были подвижки в гражданском сознании и вовлеченности молодых россиян в коллективное действие. Не зря мы видели усиливающиеся репрессии в последние два года. Но общественная трансформация обычно опирается на экономическое развитие страны. Для того чтобы люди становились более граждански осознанными, нужен какой-то минимальный уровень экономического благополучия: чем беднее общество и чем больше борьба за выживание, тем тяжелее думать о том, как менять институты в стране. Вопросы выживания все-таки всегда первичны. В России экономическое благополучие повышалось где-то до 2013 года, и после десяти лет развития у нас были протесты 2011–2012-го, которые, как мне кажется, стали в какой-то степени отражением как раз трансформации развития экономического в социальное и политическое.

После 2013-го экономика в России стагнировала. Вторжение в Украину, кроме всего прочего, показало, что Кремль хочет видеть Россию бедной страной. Милитаризованное государство может легко держать общество на коленях, не опасаясь политической мобилизации и роста оппозиции. Подобная ситуация в принципе может поддерживаться очень долго, многие государства живут в такой депрессии многие годы.

Но в ближайшее время просвета я пока не вижу. Иногда вообще кажется, что война забрала последние надежды. Но надежда умирает последней. Так что жду конца войны.

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