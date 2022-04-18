Кто виноват в том, что Россия начала войну? Путинская элита или "ментальность российского народа"?

В 2021 году вышла книга Шарафутдиновой ”Красное зеркало: Путинское лидерство и хрупкая идентичность России” (”The Red Mirror Putinʼs Leadership and Russiaʼs Insecure Identity”), в которой она объясняет, что Россия могла пойти и по другому пути.

— Наш разговор хочется начать с названия вашей новой книги. Что именно отражается в ”Красном зеркале”?

— Эта книга была написана для понимания России в контексте того общественного подъема, который возник после присоединения Крыма. Пропасть в понимании между Западом и Россией ширилась уже с 2006-го, когда Сурков говорил о том, что у нас в России демократия и это навсегда, а Freedom House одновременно констатировал, что в России демократия сворачивается и все катится к авторитаризму. Но после 2014 года эта пропасть стала громадной. Весь Запад тогда смотрел в сторону России со страхом и недоумением, а там [в России] тем временем рекордно росли оценки благополучия, улучшения общественного самочувствия и так далее. Это был очень непонятный момент, казалось, что Россия живет в каком-то другом мире.

В 1990-е Борис Ельцин был президентом той же самой страны, что есть сейчас. Но он делал ставку на реформы, на трансформацию, на другое видение России будущего и на другое видение прошлого России. Ельцин фокусировался на том, чем Россия может стать, а Кремль сегодняшнего дня сделал ставку на то, чем Россия была. И это не попытка вернуться к прошлому, нет, это попытка закрепить власть сегодня, используя психологические приемы манипулирования прошлым.

Мой аргумент состоит в том, что элиты и политические лидеры несут ответственность за манипулирование историей, а также за проведение политики коллективной идентичности. Той политики, которая сегодня привела общество в состояние агрессивной антизападной консолидации.

— Когда же российское общество проснется для трансформаций?