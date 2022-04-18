CNN в Нарве: русскоязычное население все еще подвержено кремлевской пропаганде

С начала войны в Украине Эстония заблокировала многие российские каналы. Такое решение воспринялось неоднозначно — некоторые считают, что сильная демократия не должна бояться пропаганды. Кроме того, блокировку каналов люди с легкостью преодолевают — покупают специальное оборудование, устанавливают vpn. А те, кто живут совсем близко к границе, могут "поймать" сигнал и вовсе не прилагая особых усилий.

"Я могу смотреть российские каналы максимум — 15 секунд, потому что уровень агрессии, паранойи и лжи просто сумасшедший" — рассказывает один из жителей Нарвы корреспонденту CNN.

Еще один местный житель Олег уверен, что очень многие его земляки верят в то, что говорят на российском телевидении, и только малая часть нарвитян не подвержена российской пропаганде.

И за эту маленькую победу можно частично благодарить эстонский русскоязычный канал ETV+, созданный в 2015 году.

"У нас нет пропаганды, мы можем делать говорить о министрах, которые взяли взятку, о президентах и политиках. Многие российские журналисты не могут этого делать" — говорит телеведущая ETV+ Маргарита Танаева в комментарии для CNN. — Многие зрители обвиняют нас в том, что мы говорим неправду, не верят нам. Но я не осуждаю таких людей, мы готовы с ними разговаривать. Им требуется время, чтобы поверить нам".

Именно поэтому освещение войны сейчас — задача не из простых. Журналистам приходится быть особенно внимательными, ведь каждая ошибка может быть воспринята скептиками или людьми, которые смотрят российские каналы, как сигнал, что ETV+ недостоверный источник, либо распространяет "западную пропаганду".