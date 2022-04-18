Бывший вицe-президент крупного российского банка расстрелял семью и покончил жизнь самоубийством
В квартире на юго-западе Москвы найдены тела трех человек, включая ребенка. По предварительным данным, погибшие — бывший вице-президент ”Газпромбанка” Владислав Аваев, его жена и дочь.
Тела в квартире на Университетском проспекте Москвы обнаружила родственница убитых. Женщина не смогла дозвониться и приехала домой к родным.
Там она обнаружила страшную картинку. Тела 47-летней Елены, 51-летнего Владислава и их 13-летней дочери Марии, у всех огнестрельные ранения. В руках у Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри. На месте сейчас работают следователи.
Какой-то период Аваев трудился в Газпромбанке, занимал там пост вице-президента. 51-летний чиновник также успел поработать в Государственной думе. Так же сообщается, что Аваев судился с женой за право единолично воспитывать свою дочь Марию.