Бывший вицe-президент крупного российского банка расстрелял семью и покончил жизнь самоубийством

Тела в квартире на Университетском проспекте Москвы обнаружила родственница убитых. Женщина не смогла дозвониться и приехала домой к родным.

Там она обнаружила страшную картинку. Тела 47-летней Елены, 51-летнего Владислава и их 13-летней дочери Марии, у всех огнестрельные ранения. В руках у Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри. На месте сейчас работают следователи.

Какой-то период Аваев трудился в Газпромбанке, занимал там пост вице-президента. 51-летний чиновник также успел поработать в Государственной думе. Так же сообщается, что Аваев судился с женой за право единолично воспитывать свою дочь Марию.