Украинская разведка: россияне массово отказываются воевать, им угрожают расправой над родственниками

"В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава", — говорится в сообщении.

При этом с военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.

"Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа — угрожают расправами над родственниками", — отмечается в сообщении.

"Тем, кого таки не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остались в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации. Тем, кто прибыл в часть в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что применяются "специфические" методы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение или контузию в сумме 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае, у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

"Одновременно, российское командование осуществляет меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца", — говорится в сообщении.

Проверить информацию украинской разведки на данный момент не представляется возможным.