СМИ: ”Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями”. Моряки рассказывают о потоплении крейсера ”Москва”

14 апреля Минобороны РФ сообщило о гибели в ходе войны с Украиной ракетного крейсера ”Москва” — флагмана Черноморского флота и одного из самых легендарных кораблей ВМФ России. По официальной версии, на ”Москве” сдетонировал боекомплект, после чего моряков эвакуировали, а крейсер сохранил плавучесть, но затонул при буксировке в Севастополь. Украинская сторона же сообщает, что российский флагман был поражен ракетами ”Нептун” с дальностью пуска до 280 км. По данным Sky News, ”Москва” в момент попадания ракет находилась в 46 км от украинского острова Змеиный.

Российские СМИ, включая официозные и яростно прогосударственные, пока оплакивают лишь гибель самого флагмана, в то время как сведения о погибших моряках остаются закрытыми. Минобороны сперва отчиталось о ”полной эвакуации”, затем — просто об ”эвакуации” команды, но даже не обмолвилось о жертвах.

”Новая газета. Европа” поговорила с матерью матроса-срочника, призванного на службу из одного из российских городов-миллионников незадолго до начала войны в Украине. Издание получило документальные подтверждения призыва ее сына и фото со службы в ВМФ, которые позволяют считать ее рассказ достоверным. При этом факт нахождения матроса на борту ”Москвы” в момент взрыва невозможно подтвердить в условиях войны. Сын нашей героини выжил и связался с матерью 15 апреля, на следующий день после гибели крейсера.

”Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. [..] Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами ”Нептун” (Киев говорит о попадании лишь двух ракет — Прим. Ред)", — говорит женщина.

"Погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых. Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты", — передает она информацию полученную от сына.