ФОТО | Петрыкина вошла в десятку лучших юниоров мира

"Если бы прокат удался, я могла бы бороться за медали, — сказала Петрыкина. - Опыт бывает хороший, бывает плохой, но из всего надо извлекать урок. Сейчас поплачу, дней десять отдыхаю, а потом приступаю к тренировкам и новым программам”.