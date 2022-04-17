ФОТО | Петрыкина вошла в десятку лучших юниоров мира
Нина Петрыкина закончила свое выступление на юниорском чемпионате мира в Таллинне на девятом месте. За свою произвольную программу спортсменка набрала 107,59 балла, что в сумме ей дало 173,49 (личный рекорд - 188,86).
"Если бы прокат удался, я могла бы бороться за медали, — сказала Петрыкина. - Опыт бывает хороший, бывает плохой, но из всего надо извлекать урок. Сейчас поплачу, дней десять отдыхаю, а потом приступаю к тренировкам и новым программам”.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Девушки. Итоговое положение
1. Изабо Левито (США) — 206,55
2. Джиа Шин (Южная Корея) — 206,01
3. Линдси Торнгрен (США) — 199,42
4. А Сун Юн (Южная Корея) — 195,87
5. Со Ен И (Южная Корея) — 186,72
6. Клэр Сио (США) — 182,81
7. Кимми Репонд (Швейцария) — 177,10
8. Рион Сумийоши (Япония) — 174,58
9. Нина Петрыкина (Эстония) — 173,49
10. Ринка Ватанабе (Япония) — 165,44
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