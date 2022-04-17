Зеленский: Украина не отдаст территории ради прекращения войны

Украинская армия будет сражаться на Донбассе с Россией, и это столкновение войск станет решающим в войне, заявил Зеленский.

По его словам, нельзя быть уверенными в том, что Россия не возобновит наступление на Киев, если ей удасться взять под контроль территории в Донбассе.

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