17.04.2022, 17:53
Зеленский: Украина не отдаст территории ради прекращения войны
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст России свои восточные территории ради прекращения войны.
Украинская армия будет сражаться на Донбассе с Россией, и это столкновение войск станет решающим в войне, заявил Зеленский.
По его словам, нельзя быть уверенными в том, что Россия не возобновит наступление на Киев, если ей удасться взять под контроль территории в Донбассе.
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