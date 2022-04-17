За рубежом
17.04.2022, 17:53

Зеленский: Украина не отдаст территории ради прекращения войны

 
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст России свои восточные территории ради прекращения войны.

Украинская армия будет сражаться на Донбассе с Россией, и это столкновение войск станет решающим в войне, заявил Зеленский.

По его словам, нельзя быть уверенными в том, что Россия не возобновит наступление на Киев, если ей удасться взять под контроль территории в Донбассе.

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