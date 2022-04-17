ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (53-й день) | Украинские военные в Мариуполе отказались сдаваться

С 27 февраля Эстония приняла 31 002 украинских военных беженца.

Украинская армия, которая сейчас находится в осажденном Мариуполе, отказалась от капитуляции, которую ранее предлагала ей российская сторона.

Папа римский Франциск призвал к миру в Украине в своем "Твиттере". Он написал свое послание на трех языках - английском, украинском и русском. Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за "жестокость и мрак".

Из-за вступивших в силу санкций Евросоюза на границе Польши и Беларуси застряли сотни грузовиков: очередь растянулась на 80 км;

Число погибших, найденных под завалами домов в Бородянке, превысило 40 человек;

Вслед за Италией свои морские и речные порты закрыла для российских судов и Болгария;

Гуманитарные коридоры из Украины в воскресенье не работали: украинские власти не смогли договориться с российскими военными о режиме прекращения огня.

В Генштабе ВСУ считают, что российская армия готовит высадку десанта в Мариуполе.

Власти Харькова заявили об обстреле центра города российскими военными. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 13 были ранены.

С начала войны в Украине погибли более 200 детей.

Украинской и российской стороне не удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров 17 апреля.

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

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