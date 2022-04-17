Президент Литвы призывает Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО: это улучшит ситуацию с безопасностью

Он отверг угрозы России увеличить свой военный контингент в Балтийском регионе и развернуть ядерное оружие, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. По словам президента Литвы, Москва уже много лет держит такое оружие в Калининградской области, а Финляндия и Швеция лишь реагируют на российскую агрессию.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше (...) контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", — сказал Науседа в интервью Financial Times. Бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что ядерное оружие будет переброшено в Балтийский регион, но официальные лица Литвы еще в 2018 году заявили, что такое оружие уже находится в Калининградской области. "Что бы это значило для всех нас? Наверное, может быть какая-то агрессивная риторика со стороны России, может быть, даже решения об увеличении здесь военного присутствия. В любом случае Калининградская область является, наверное, самым милитаризованным регионом в Европе, там уже находится тактическое ядерное оружие. Я не думаю, что мы должны реагировать на эту риторику", — цитирует Науседу Financial Times.