ФОТО | Эстонская танцевальная пара на домашнем ЧМ заняла 15 место
Бунина и Кузнецов, набравшие в пятницу за ритм-танец свои рекордные 50,26 балла, перед произвольным танцем были на 18-м месте. Сегодня они получили 77,06 балла, заработав в сумме 127,32. Ребята заняли итоговое 15 место среди 24 участвовавших пар.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Танцы на льду
1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 170,25
2. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) – 162,56
3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 157,64
4. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 157,27
5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 154,48
6. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) – 154,55
7. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 153,98
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 152,56
9. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) – 140,36
10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 138,16
11. Ева Бернар – Том Джохам (Франция) – 137,48
12. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 132,94
13. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 132,20
14. Оливия Оливер - Джошуа Андари (Польша) - 129,18
15. Татьяна Бунина - Иван Кузнецов (Эстония) - 127,32
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