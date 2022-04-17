Фигурное катание
17.04.2022, 16:30

ФОТО | Эстонская танцевальная пара на домашнем ЧМ заняла 15 место

 
Каспар Руус
Каспар Руус kaspar.ruus@epl.ee
Американские фигуристы Уна и Гэйдж Браун выиграли юниорский чемпионат мира в танцах на льду в Таллинне. Эстонская пара Татьяна Бунина - Иван Кузнецов заняли 15 место.

Бунина и Кузнецов, набравшие в пятницу за ритм-танец свои рекордные 50,26 балла, перед произвольным танцем были на 18-м месте. Сегодня они получили 77,06 балла, заработав в сумме 127,32. Ребята заняли итоговое 15 место среди 24 участвовавших пар.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Танцы на льду

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 170,25

2. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) – 162,56

3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 157,64

4. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 157,27

5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 154,48

6. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) – 154,55

7. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 153,98

8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 152,56

9. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) – 140,36

10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 138,16

11. Ева Бернар – Том Джохам (Франция) – 137,48

12. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 132,94

13. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 132,20

14. Оливия Оливер - Джошуа Андари (Польша) - 129,18

15. Татьяна Бунина - Иван Кузнецов (Эстония) - 127,32

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии