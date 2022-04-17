ФОТО | Эстонская танцевальная пара на домашнем ЧМ заняла 15 место

Бунина и Кузнецов, набравшие в пятницу за ритм-танец свои рекордные 50,26 балла, перед произвольным танцем были на 18-м месте. Сегодня они получили 77,06 балла, заработав в сумме 127,32. Ребята заняли итоговое 15 место среди 24 участвовавших пар.