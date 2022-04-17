Михаил Селевко: к концу сезона подустал. Не ожидал, что придет так много людей

Как ты в целом оцениваешь свое выступление?

Ну, не всем доволен, мог бы гораздо лучше откатать. Думаю, к концу сезона уже подустал и было немного сложнее собраться, чем обычно.

Что получилось, что не получилось?

Были две серьезные ошибки на тройных акселях — и с первого и со второго упал, каскад потерял, и на этом потерял много баллов.

Вы с братом - соперники, это тяжело? Как с этим справляешься?

Я думаю, это, наоборот, полезно и для него и для меня. Наверное, мы друг за другом тянемся и это тоже помогает. Но иногда бывает очень тяжело. Например, если один хорошо откатал, другой плохо, то даже не знаешь, как себя чувствовать.

Смог бы ты специально отдать ему первое место?

Специально нет, только заслуженное (смеется).

А бывало такое, что ты ему когда-то поддавался?

Нет (смеется).

Вы часто ссоритесь?

В последнее время - нет. Раньше, в детстве, много, сейчас нет.

Ты обращался к нему за каким-то советом или помощью?

Обычно мы сами друг другу помогаем, подходим и поддерживаем друг друга.

Какие у тебя дальнейшие планы и цели?

Хочу к следующему сезону усложнить обе программы. Поставить новые программы, чтобы, так сказать, начать с чистого листа.

Ты перегорел немножко? Все-таки ты дома, медаль была вот-вот рядом.

Да, было сложно собраться. Я старался не думать о местах и медалях. Главное было хорошо откатать. Публика очень сильно поддерживала. Я даже не ожидал, что придет так много людей. Конечно хотелось показать себя.

Ты очень сильно расстроился?

Не сказать, чтобы очень. Мог бы, конечно, лучше, но я не расстроен, нет.

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