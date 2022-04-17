Фигурное катание
17.04.2022, 11:32

Арлет Леванди: нет смысла вставлять прыжок, который не идет на 10 из 10

 
Евгений Грибовский
Tallinn, 16.04.2022. Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel kogus Arlet Levandi noormeeste üksiksõidus 200,10 punkti.
Tallinn, 16.04.2022. Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel kogus Arlet Levandi noormeeste üksiksõidus 200,10 punkti.
Foto: Jaanus Lensment

Фигурист Арлет Леванди, сын Анны Леванди, стал 14-м на Юниорском чемпионате мира в Таллинне. В интервью Delfi он поделился своими ощущениями после выступления, планами на будущее и рассказал о том, как это - тренироваться под руководством мамы.

Как ты в целом оцениваешь свое выступление?

По сравнению со всем сезоном нельзя сказать, что хорошо выступил. Но все же я рад, что дошел до конца. Эля меня это самое главное. Я боролся сам с собой и все получилось.

На тренировках ты прыгаешь тройной аксель и четверные, но на соревнованиях в программы не вставляешь. Нет уверенности, что получится?

Нет стабильности. Нет смысла вставлять прыжок, который у меня не идет на 10 из 10. Чтобы показать хороший результат, нужна стабильность.

Как это, когда мама и тренер - это один человек? Сложно?

Нет, не сказал бы. Наоборот, приятно, так как она всегда со мной, она знает, что у меня внутри происходит, мы хорошо общаемся. Мне кажется, в спорте это очень важно, когда ученик и педагог общаются и в курсе, что происхдит.

Какие у тебя дальнейшие планы и цели?

Сейчас начинаются всякие лагеря и, конечно, работа над сложными прыжками - без них никуда. Это цели на лето.

А отдыхать-то будешь?

Смогу, скоро, да (смеется). На следующей неделе.

Сегодня ты перешагнул 200 баллов. Если бы было меньше, было бы неприятно?

Так точно. Это ощущается хорошо. Жаль, правда, что я не выполнил свой максимум.

Это был длинный сезон, даже очень. На дворе уже почти лето. Истощает ли такой длинный период?

Иногда бывают моменты, когда приходят мысли: "Ну сколько еще". Но я бы сказал, что это как раз вопрос дисциплины. Себя нужно в этом плане развивать. В этом сезоне я этим и занимался.

То есть не расслаблялись. Но, в то же время, быть все время в форме и для юниорского чемпионата мира, и для ЧЕ - тяжело?

Конечно, это нелегко. Но я бы сказал, что еще начиная с прошлого сезона, когда у меня все прошло не самым лучшим образом, я взял себя в руки, поставил цель и встал на верный путь. Теперь я полностью изменился.

Как ты думаешь, чем будет отличаться Арлет Леванди 2023 от нынешнего Арлета? Что бы ты сам хотел видеть?

Я бы хотел сделать все сложные прыжки, хотел бы видеть больше стабильности. А также работать над своим имиджем, чтобы он был мощным.

Так что работы предстоит много?

Да, очень.
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