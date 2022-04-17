Арлет Леванди: нет смысла вставлять прыжок, который не идет на 10 из 10

Как ты в целом оцениваешь свое выступление?

По сравнению со всем сезоном нельзя сказать, что хорошо выступил. Но все же я рад, что дошел до конца. Эля меня это самое главное. Я боролся сам с собой и все получилось.

На тренировках ты прыгаешь тройной аксель и четверные, но на соревнованиях в программы не вставляешь. Нет уверенности, что получится?

Нет стабильности. Нет смысла вставлять прыжок, который у меня не идет на 10 из 10. Чтобы показать хороший результат, нужна стабильность.



Как это, когда мама и тренер - это один человек? Сложно?

Нет, не сказал бы. Наоборот, приятно, так как она всегда со мной, она знает, что у меня внутри происходит, мы хорошо общаемся. Мне кажется, в спорте это очень важно, когда ученик и педагог общаются и в курсе, что происхдит.

Какие у тебя дальнейшие планы и цели?

Сейчас начинаются всякие лагеря и, конечно, работа над сложными прыжками - без них никуда. Это цели на лето.

А отдыхать-то будешь?

Смогу, скоро, да (смеется). На следующей неделе.

Сегодня ты перешагнул 200 баллов. Если бы было меньше, было бы неприятно?

Так точно. Это ощущается хорошо. Жаль, правда, что я не выполнил свой максимум.

Это был длинный сезон, даже очень. На дворе уже почти лето. Истощает ли такой длинный период?

Иногда бывают моменты, когда приходят мысли: "Ну сколько еще". Но я бы сказал, что это как раз вопрос дисциплины. Себя нужно в этом плане развивать. В этом сезоне я этим и занимался.

То есть не расслаблялись. Но, в то же время, быть все время в форме и для юниорского чемпионата мира, и для ЧЕ - тяжело?

Конечно, это нелегко. Но я бы сказал, что еще начиная с прошлого сезона, когда у меня все прошло не самым лучшим образом, я взял себя в руки, поставил цель и встал на верный путь. Теперь я полностью изменился.

Как ты думаешь, чем будет отличаться Арлет Леванди 2023 от нынешнего Арлета? Что бы ты сам хотел видеть?

Я бы хотел сделать все сложные прыжки, хотел бы видеть больше стабильности. А также работать над своим имиджем, чтобы он был мощным.

Так что работы предстоит много?

Да, очень.

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