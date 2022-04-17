Запад и восток Германии по-разному реагируют на войну в Украине

Жители западной и восточной частей Германии по-разному реагируют на войну России в Украине и ее последствия, следует из обнародованных в субботу, 16 апреля, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Civey. Так, в западной части ФРГ почти две трети населения (64 процента) готовы отказаться от российских энергоносителей даже в случае нехватки энергии. На востоке страны на такой шаг согласны пойти лишь 42 процента опрошенных, пишет dw.com.

На западе ФРГ также в значительно большей степени готовы экономить на отоплении и меньше ездить на автомобиле в случае дефицита энергоносителей. Если в старых федеральных землях на это согласны от 55 до 70 процентов опрошенных, то в новых - менее половины.

В восточной части Германии респонденты предпочитают в качестве альтернативы российскому газу отечественный уголь, а в западной - солнечную и ветряную энергию.

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