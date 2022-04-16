Фигурное катание
16.04.2022, 22:12

ФОТО | Селевко стал шестым среди лучших юниоров планеты

 
16 апреля на юниорском чемпионате мира в Таллинне юноши выступили с произвольными программами. Чемпионом мира стал американский вундеркинд в фигурном катании Илья Малинин, который обошел Михаила Шайдорова из Казахстана, занявшего второе место, более, чем на 40 баллов.

Представляющий Эстонию Михаил Селевко после короткой программы был третьим, Арлет Леванди - 14-ым.

К сожалению, оба эстонских спортсмена не смогли избежать ошибок. Селевко упал с обоих 3А и набрал в сумме за две программы 218.68 балла, заняв итоговое шестое место. Леванди получил 200.10 балла и остановился на 12 месте среди лучших юниоров мира.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Юноши. Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) – 276,11

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 234,31

3. Тацуя Цубои (Япония) – 233,82

4. Уэсли Чу (Канада) – 228,29

5. Стивен Гоголев (Канада) – 224,49

6. Михаил Селевко (Эстония) – 218,68

7. Николай Мемола (Италия) – 212,94

8. Лиам Капейкис (США) – 210,94

9. Наоки Росси (Швейцария) – 206,65

10. Андреас Нордебак (Швеция) – 206,13

11. Георгий Рештенко (Чехия) - 201,76

12. Арлет Леванди (Эстония) - 200,10

Сборные России и Беларуси не участвуют в соревнованиях.

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