ФОТО | Селевко стал шестым среди лучших юниоров планеты
Представляющий Эстонию Михаил Селевко после короткой программы был третьим, Арлет Леванди - 14-ым.
К сожалению, оба эстонских спортсмена не смогли избежать ошибок. Селевко упал с обоих 3А и набрал в сумме за две программы 218.68 балла, заняв итоговое шестое место. Леванди получил 200.10 балла и остановился на 12 месте среди лучших юниоров мира.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Юноши. Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) – 276,11
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 234,31
3. Тацуя Цубои (Япония) – 233,82
4. Уэсли Чу (Канада) – 228,29
5. Стивен Гоголев (Канада) – 224,49
6. Михаил Селевко (Эстония) – 218,68
7. Николай Мемола (Италия) – 212,94
8. Лиам Капейкис (США) – 210,94
9. Наоки Росси (Швейцария) – 206,65
10. Андреас Нордебак (Швеция) – 206,13
11. Георгий Рештенко (Чехия) - 201,76
12. Арлет Леванди (Эстония) - 200,10
Сборные России и Беларуси не участвуют в соревнованиях.
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