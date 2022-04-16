ФОТО | Селевко стал шестым среди лучших юниоров планеты

16 апреля на юниорском чемпионате мира в Таллинне юноши выступили с произвольными программами. Чемпионом мира стал американский вундеркинд в фигурном катании Илья Малинин, который обошел Михаила Шайдорова из Казахстана, занявшего второе место, более, чем на 40 баллов.