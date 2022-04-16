ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (52-й день) | Мариуполь готовится к последней битве, а Джонсону запретили въезд в Россию
- Северодонецк разрушен на 70%. По словам главы городской военно-гражданской администрации, город практически постоянно обстреливается. Новым районам требуется полное восстановление:они больше непригодны для проживания.
- По городу Александрия в Кировоградской области Украины нанесен ракетный удар, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" городской глава Сергей Кузьменко. Как он уточнил, ракетный удар был нанесен по инфраструктуре аэропорта 15 апреля в 22:26 вечера. "Ведутся аварийно-спасательные работы", — написал он.
- В результате боевых действий за все время полномасштабного вторжения России в Украину погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 тысяч солдат получили ранения. Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об утренних обстрелах. Он призвал киевлян воздержаться от возвращения в город и оставаться в более безопасных местах. Во время утренних обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.
- Взрывы сегодняшним утром были слышны во Львове. Утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
- По данным ООН, с начала военных действий 24 февраля в Украине официально зарегистрирована гибель более 1900 мирных жителей. Реальное количество погибших, по оценкам ООН, гораздо выше, отмечает Управление Верховного комиссара по правам человека. В числе 1982 погибших в период с 24 февраля по 14 апреля — 162 ребенка.
- МИД РФ запретил въезд в Россию премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Россия пошла на такой шаг в ответ на санкции Великобритании. Кроме Джонсона в ”черный список” попали еще несколько британских министров, в том числе глава МИД Элизабет Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Также въезд в Россию закрыли бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Всего визовые ограничения ввели в отношении 13 человек.
- Правоохранители обнаружили и передали на судебную экспертизу 900 тел мирных жителей в населенных пунктах Киевской области, находившихся ранее под контролем российских военных. Больше всего трупов — свыше 350 — найдено в Буче, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
- Лычаковский районный суд Львова избрал Виктору Медведчуку меру пресечения: он отправился в СИЗО. Жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять его на двух граждан Великобритании — они якобы действовали в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Марченко также заявила, что Медведчук дал согласие на свой обмен в Россию.
- Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов, заявил Владимир Зеленский. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. "Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить", — сказал Зеленский.
- "Уничтожение наших военных, наших ребят может поставить точку на любом формате переговоров. Я считаю, что это их большая ошибка, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми", — добавил Зеленский.
- В Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска планируют провести псевдореферендум для создания так называемой "ХНР". Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.