ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (52-й день) | Мариуполь готовится к последней битве, а Джонсону запретили въезд в Россию

- Северодонецк разрушен на 70%. По словам главы городской военно-гражданской администрации, город практически постоянно обстреливается. Новым районам требуется полное восстановление:они больше непригодны для проживания.

- По городу Александрия в Кировоградской области Украины нанесен ракетный удар, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" городской глава Сергей Кузьменко. Как он уточнил, ракетный удар был нанесен по инфраструктуре аэропорта 15 апреля в 22:26 вечера. "Ведутся аварийно-спасательные работы", — написал он.

- В результате боевых действий за все время полномасштабного вторжения России в Украину погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 тысяч солдат получили ранения. Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об утренних обстрелах. Он призвал киевлян воздержаться от возвращения в город и оставаться в более безопасных местах. Во время утренних обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

- Взрывы сегодняшним утром были слышны во Львове. Утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

- По данным ООН, с начала военных действий 24 февраля в Украине официально зарегистрирована гибель более 1900 мирных жителей. Реальное количество погибших, по оценкам ООН, гораздо выше, отмечает Управление Верховного комиссара по правам человека. В числе 1982 погибших в период с 24 февраля по 14 апреля — 162 ребенка.

- МИД РФ запретил въезд в Россию премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Россия пошла на такой шаг в ответ на санкции Великобритании. Кроме Джонсона в ”черный список” попали еще несколько британских министров, в том числе глава МИД Элизабет Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Также въезд в Россию закрыли бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Всего визовые ограничения ввели в отношении 13 человек.