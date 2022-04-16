ФОТО и ВИДЕО | Вслед за Таллинном "окровавленные" женщины вышли на акцию протеста и перед посольством России в Вильнюсе

Литовки призвали не оставаться равнодушными и проявить солидарность с украинскими женщинами, живущими в ловушке бесчеловечной жестокости и боли, распространить информацию и привлечь внимание всего мира.

"Новости из Украины об изнасилованных женщинах, девочках и даже младенцах уже становятся обыденностью. Мы читаем отчеты о жестоких способах, которыми российские солдаты удовлетворяют свои зверские потребности, несмотря на боль, жизнь и автономию другого человека. Они относятся к людям хуже, чем к тряпкам, позволяют себе обращаться с телами, как только вздумается. Насилуют и убивают. Мы не принадлежим им. Мы принадлежим только себе. Наше тело — наша крепость. Мы хотим уделить еще больше внимания проблеме сексуального насилия в условиях войны. Мы испытываем невыразимое сочувствие ко всем украинским и другим женщинам, подвергшимся сексуальному насилию. Мы проводим акцию у посольства России, поскольку это часть зверских преступлений российских военных. Мы не забудем и не простим", — сказала одна из организаторов акции Неринга Буткуте.

Как и в Таллинне, здесь, в Вильнюсе, женщины стояли с "окровавленными" ногами, некоторые с колясками или плюшевыми игрушками.

"Мы хотим подчеркнуть, что в тени сексуального насилия ужасным травмам подвергаются дети этих женщин. Шлейф этого жестокого поведения будет тянуться десятилетиями, врастет в коллективное подсознание, постоянно напоминая о боли, поэтому мы продолжаем инициативу таллиннских женщин и хотим, чтобы у других стран хватило смелости выразить свою поддержку", — сказала Н. Буткуте.

Во время акции происходил сбор средств для покупки таблеток экстренной контрацепции, чтобы отправить в Украину.