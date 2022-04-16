76-летняя художница Елена Осипова 20 лет протестует против российской власти. Ее задерживают на митингах, но она выходит на них снова и снова

Сначала я хотела пойти к Гостиному Двору, но там было много полиции, меня бы сразу забрали. А так мне удалось довольно долго простоять. Но полиция в итоге появилась. Какие-то корреспонденты успели подбежать и снять, как меня забирают. Люди пытались помешать, но я сама говорила, чтобы они не беспокоились, уговаривала не вмешиваться — боялась, что их тоже могут забрать. Меня посадили в полицейскую машину и отвезли домой. Напоследок сказали, чтобы на улице я больше не появлялась.

Двадцать четвертого я выходила [на пикет] с ощущением полной безнадежности, но меня ободрили и вдохновили люди. Их в тот день на улице было очень много. Я стояла возле памятника Екатерине II [на площади Островского], а они бежали по Невскому проспекту, спасаясь от полиции, и кричали: ”Нет войне!” Кто-то успевал подбежать ко мне, благодарил, поддерживал. Некоторые мужчины подходили, плакали и спрашивали: ”Что мы можем сделать? Как нам помочь Украине?” Это все меня здорово обнадежило. Я увидела, что очень многие не согласны [с действиями России в Украине].

В тот же день [24 февраля] я вышла [в центр Петербурга] с плакатом, на котором было написано: ”О мания, О мумия войны! Сгоришь, Россия! Безумие, безумие творишь!” Это стихи Марины Цветаевой. Она, правда, писала про Германию , а я написала про Россию. Этот плакат я нарисовала после убийства Бориса Немцова [27 февраля 2015 года].

Двадцать четвертого февраля среди ночи мне позвонила какая-то женщина, наверное журналистка, и спросила, как я отношусь к тому, что произошло. Мне периодически звонят, спрашивают мнение по поводу тех или иных событий. Я ответила, что русский фюрер пошел в аншлюс и я давно была к этому готова. Мне уже в 2014 году было ясно, к чему все [политика Владимира Путина в отношении Украины] идет. Большая часть моих антивоенных плакатов была сделана тогда. Но никто не верил, что такое может случиться.

В марте 2022 года ее несколько раз задерживали на митингах: кадры с Осиповой и бойцами ОМОНа, сделанные 2 марта, вызвали большой резонанс в соцсетях. ”Медуза” поговорила с художницей о протестных акциях, искусстве, власти и будущем России . Вот ее рассказ.

Я тогда поняла, что не смогу больше молчать. От руки на листе ватмана написала: ”Господин президент, срочно меняйте курс!” Вышла с таким простым шрифтовым плакатом и встала возле Мариинского дворца. Никто тогда не протестовал, никто не присоединился ко мне. Я одна стояла. Стояла долго — тогда еще за такие акции не было принято задерживать. Но никакой реакции и поддержки не было.

В первый раз я вышла с плакатом в 2002 году. Тогда шла вторая чеченская война и случился ” Норд-Ост ”. Я, как и все, следила за событиями на Дубровке в прямом эфире. У меня в памяти до сих пор кадры, как после применения неизвестного газа выносят девушку — без сознания, с огромной косой. Ее несли, как дрова, а коса болталась сзади.

У меня дома до сих пор стоит елка. Обычно я всегда убираю ее к Восьмому марта, но, когда началась война, время остановилось и стало не до елки. Помимо плакатов, я и картины рисую, у меня лежит много незаконченных работ, выставку собирались делать. Но сейчас я ничем другим не могу заниматься.

Потом узнала, что люди хотят собраться на большой митинг у Гостиного [2 марта]. Я тогда тоже решила вместе со всеми пойти. Взяла плакат на тему ядерного оружия — он тоже у меня давно был нарисован. Несколькими днями ранее я услышала, как [президент Украины Владимир] Зеленский грозится начать разрабатывать ядерное оружие. Это меня очень насторожило. На своем плакате я, наоборот, говорю, что нужно ставить вопрос о массовом разоружении и немедленном запрещении ядерного оружия. Это же огромная опасность.

Я стараюсь выходить [на антивоенные акции] по мере возможности. Здоровье не всегда позволяет, я сейчас только на лекарствах держусь. В другой день [27 февраля] я вышла с плакатом, на котором нарисован солдат с завязанными глазами. Мать отбирает у него оружие и просит: ”Не ходи, сынок, на эту войну”. Я еще приписала: ”Солдат, бросай оружие, не стреляй — и будешь настоящий герой”. Это ведь действительно в такой ситуации настоящее геройство. Лучше уж пойти под трибунал, чем убивать мирных украинцев.

Потом случился еще более страшный Беслан [1 сентября 2004 года]. На одном из плакатов я тогда написала: ”Мамы мира, рожайте маленьких принцев, они спасут мир!” И тоже почти никакой реакции. Только родители погибших детей вышли на улицу. А страна спала.

Вот это равнодушие — в нем все дело. Мы опоздали. Если бы люди сразу начали выходить и протестовать, может, все по-другому бы сложилось. Такое послушание меня удивляет. Сейчас же не то время, когда по любому доносу в затылок стреляют. Помню, моя преподавательница живописи в училище имени Рериха, когда кто-то из учеников не мог расхрабриться в работе, любила повторять: ”И чего же бояться в своем отечестве?” А она ведь прошла весь ужас сталинского времени. И все равно так говорила.

Людей много хороших, много тех, кто все понимает. Но в них сидит страх. И я не могу их осуждать, конечно. Понимаю, что [они] боятся потерять работу, деньги, свободу наконец. Это мне уже терять нечего. Я в любой момент могу умереть.

”Я „политику” не продаю. Иначе мне никто верить не будет”

Я рисую практически всю жизнь. Моя бабушка работала в охране Русского музея и, когда я была маленькой, часто брала меня с собой. Мама тогда днем и ночью работала, оставить меня было не с кем. С трех лет я бегала по Русскому музею и изучала картины. Особенно мне нравилось ”Явление Христа народу” Александра Иванова. Я ложилась перед этой картиной на пол и подолгу рассматривала.

Потом отучилась в художественном училище имени Рериха, раньше оно называлось Таврическим. Долго преподавала, помогла с нуля три художественные школы создать. Учила детей рисовать до самой пенсии. В 2009-м умер мой единственный сын, тогда же я и закончила преподавать: детям надо улыбаться, а я уже не могла.