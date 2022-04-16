Страшная работа в Буче. Как под Киевом собирают и опознают тела погибших во время российской оккупации

Каждый раз, когда звонит телефон, Лобас сверяется с лежащей перед ним картой и на листе обычной бумаги аккуратным почерком записывает необходимую информацию — по одной строке на каждое тело.

Перед Лобасом на школьной парте лежит карта Бучи, когда-то мирного и малоизвестного пригорода Киева, который превратился в место масштабного преступления. Район был оккупирован российскими войсками в течение месяца, когда они пытались штурмовать Киев . После его освобождения, чуть более недели назад, в городе начался медленный и болезненный процесс поиска тел погибших и документирования ужасных преступлений.

До прихода российских войск Лобас был обычным начальником местной полиции. Он руководил отделением полиции №1 в Буче и в основном занимался обычными преступлениями и случайными убийствами. После освобождения Бучи он все дни проводит в заброшенном школьном классе, где до сих пор висят школьные плакаты, координируя масштабную операцию по поиску тел погибших.

Каждые несколько минут Лобасу, немногословному, широкоплечему человеку с коротко стрижеными темными волосами, звонят на мобильный телефон. Короткие разговоры похожи как две капли воды: местонахождение, несколько деталей, номер телефона родственников или друзей.

15 апреля, уже после того, как Джоэл Гантер побывал в Буче, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал журналистам, что в Киевской области обнаружено и передано судмедэкспертам 900 тел людей, погибших за время российской оккупации в феврале и марте. "Больше всего тел, более 350, — из Бучи", — уточнил Небитов. Он добавил, что еще продолжается разбор завалов в Бородянке и Макарове. "Под завалами еще будут тела погибших людей", — сказал он. По словам украинских властей, все убитые были гражданскими и не имели никакого отношения к военным формированиям. У многих погибших были обнаружены пулевые ранения.

Владимир и Сергей потеряли связь с Виталием месяцем ранее, когда российские войска захватили Бучу. Найти его в самом городе было невозможно, поэтому они месяц искали Виталия в интернете, тщетно просматривая социальные сети в поисках свидетельств того, что он жив.

Из-за хирургических перчаток в мужчинах можно было заподозрить медицинских работников, однако они представились Владимиром и Сергеем Брежневыми, отцом и братом погибшего. На одеяле находилось тело Виталия Брежнева, 30-летнего бывшего повара, который до прихода российской армии мирно жил со своей девушкой на шестом этаже многоквартирного дома, возвышающегося теперь над его трупом.

На участке у здания, одиноко стоявшего на неосвоенной зеленой зоне на опушке леса, Кушнира встретили двое мужчин в синих хирургических перчатках. Рядом с ними было частично разложившееся тело мужчины, которому, похоже, выстрелили в затылок. Тело лежало на грязном белом одеяле, вокруг валялись пустые бутылки из-под пива и спиртных напитков.

"Если находят тела со связанными руками и огнестрельными ранениями в голову, я еду сам, — говорит он. — Или если сожженные тела".

Время от времени Лобас выходит на школьную площадку покурить, но даже в эти моменты ему звонят с сообщениями о найденных телах и с вопросами о том, куда и как их доставлять. В Буче идет дождь, и один из фургонов, переправлявших трупы в морг, застрял в грязи. Нужно срочно искать трактор, потому что фургонов мало, а тел много. Лобас обычно перекладывает обычную оперативную работу на своих заместителей, но в случаях особо тяжких преступлений едет сам.

К середине утра он заполняет одну сторону листа и переходит к обратной. По его словам, накануне в списке было 64 тела. Днем ранее — 37. Он не знает, сколько их будет в этот день, но думает, что число вырастет примерно на 40, потому что поблизости обнаружили братскую могилу. Лобас отвечает только за часть этого района, и за пределами его участка находят гораздо больше тел.

За зданием, рядом с лесом, они нашли что-то похожее на неглубокую могилу и начали копать. Чтобы эксгумировать останки, потребовалось время. Сначала они нашли незнакомое им одеяло с цветочным узором, и на мгновение забрезжила надежда, что это все же не он. Но когда тело удалось достать из могилы, оказалось, что внутри одеяла — занавеска из квартиры Виталия. Потом они увидели ботинки мертвеца, и им показалось что они выглядят знакомо. К этому моменту начало смеркаться, и нужно было вернуться домой до начала комендантского часа, поэтому они накрыли тело простыней. Надежда еще оставалась.

Владимир и Сергей продолжили искать Виталия, понимая, что теперь, скорее всего, они ищут тело, а не живого сына и брата. У Сергея была паспортная фотография Виталия. "Мы искали очень долго, — говорит он, — и поначалу пытались опознать лицо".

"Было понятно, что здесь убили человека, — говорит Сергей. — Но тела не было".

Поднявшись на шестой этаж, Владимир и Сергей увидели, что в дверь квартиры номер 83 стреляли из дробовика. Изнутри шел гнилостный запах. Россияне разгромили квартиру и взломали вентиляционные отверстия и даже слив в ванной в поисках денег, подумал Сергей. В спальне Виталия он обнаружил на подушке огромное пятно крови, стены позади кровати также были забрызганы кровью. На полу обнаружились две гильзы 7,62 мм — это калибр, используемый российской армией.

Как только украинская армия объявила Бучу безопасной, Владимир и Сергей направились к многоэтажке. Внутри они обнаружили размазанную на лестничных клетках кровь и разбросанные семейные фотографии жителей дома. На каждой двери виднелись дыры от выстрелов из дробовика — иногда одна, иногда четыре или пять. Металлические двери были взломаны. В одной квартире, где замок взломать не удалось, российские солдаты, похоже, проломили дыру прямо посреди входной двери. В другой квартире жильцы придвинули тяжелый стол к дверной раме в тщетной попытке защититься.

Когда российские войска наконец отступили, Сергею позвонила девушка Виталия и рассказала им о том, что произошло. По ее словам, российские солдаты врывались во все квартиры, угрожая оружием и требуя сдавать сим-карты и ключи. По ее словам, они допрашивали ее и Виталия в разных комнатах, избили их и застрелили их собаку. Потом — вместе ее с группой других жильцов — ее заперли в подвале, а Виталия забрали и сказали, что она его больше не увидит. Так и вышло.

В колодце рядом с колонной подбитых российских танков нашли мертвую женщину. Еще одно тело — на девятом этаже многоквартирного дома. Водитель одного из фургонов позвонил и сказал, что не может найти тело, за которым его послали. Женщина пришла лично, чтобы сообщить, что ее сосед мертв. "Я все понимаю, — сказал ей Лобас. — Мы постараемся забрать его сегодня". Звонил отец Лобаса. "Папа, я очень занят, — сказал он. — Все в порядке."

День продолжался. В офисе Лобаса в школьном классе работы становилось все больше. Приходили его коллеги, приносили протоколы с места преступления. Список на столе Лобаса становился все длиннее, а его телефон продолжал звонить.

У входа в многоэтажку Кушнир заполнял полицейский протокол. Владимир подошел к своей машине, взял два небольших кусочка картона и написал на каждом свое имя и номер телефона, а также имя и адрес Виталия. Затем попросил у соседей прозрачную ленту, чтобы заклеить надпись — дождь в Буче усилился — и вернулся к телу, на этот раз уже без перчаток, чтобы привязать один кусок картона к лодыжке Виталия, а другой — к его запястью.

"Он жил мирной жизнью, — говорит Сергей. — Он был нормальным парнем, вот и все, добрым человеком".

Небольшую квартирку в Буче Владимир купил двумя годами ранее — решил вложиться в будущее сына. Виталий работал поваром в ресторане в Киеве, пока не разразилась пандемия и его не уволили. Он подрабатывал на стройке и искал более стабильную работу, у него была любимая девушка и собака, а теперь еще и квартира в хорошем районе. Он любил ловить рыбу и охотиться, собирать грибы и готовить.

"Мы увидели форму его ступни", — говорит Владимир. "Затем взглянули на форму носа и рук, — продолжает Сергей. — И стало понятно: это он".

Поскольку Виталия похоронили в носках и ботинках, после месяца пребывания в земле они сохранились лучше, чем остальные части тела.

"Сегодня все прояснилось, — сказал Сергей на следующий день, глядя на тело. — Мы сняли с него обувь и увидели ноги".

Во время нападения российской армии были уничтожены два отделения милиции Бучанского района. Теперь Лобасу не хватет ресурсов. Нет мешков для трупов. К тому же за последние дни его коллег стало меньше: остались лишь те, кто смог выдержать эту новую работу. "Те, кто послабее, ушли сразу", — объяснил он. В такой работе нет места эмоциям.

Лобасу вновь позвонили. "Девять? — спросил он. — Где?"

Звонили из соседнего отдела полиции — рядом в поле они нашли захоронение из девяти тел. Лобас повесил трубку и набрал номер одной из своих мобильных групп. "Люди там устали и у них не осталось мешков для трупов, — сказал он. — Они весь день собирали тела. Пожалуйста, сейчас же езжай к ним и помоги. Найди мешки для трупов и помоги им упаковать тела".

Девять могил были аккуратно выкопаны в ряд на краю поля, за забором на обочине грунтовки. Во время российской оккупации погибших похоронили их соседи, а теперь эти же соседи проводят эксгумацию при помощью полиции.

"Некоторые из этих людей умерли, потому что не могли достать лекарства, а некоторых убили россияне", — рассказал Геннадий, 45-летний украинец, помогавший сначала хоронить тела, а потом выкапывать их из могил.

"Это были наши соседи, — сказал Геннадий, на лице у него застыла злоба. — Вот дядя Толя из соседнего дома, вот его сосед. Вот еще один мой знакомый из соседнего дома. У этого человека пулевое ранение, мы его не знали, но нашли при нем паспорт. У этой пожилой женщины был тяжелый диабет, и мы пытались вывезти ее из Бучи, но там не было "зеленого коридора", поэтому она умерла. Этот человек ушел гулять со своей собакой и не вернулся. Мы не патологоанатомы, но похоже, что его застрелили."

Доставать тела было очень трудно. Их похоронили в глубоких могилах, а после дождей земля размокла. Геннадий в зеленом дождевике залезал в каждую могилу, одну за другой, и отгребал землю вокруг тел, чтобы их можно было обвязать толстыми ремнями и поднять на поверхность.