ФОТО | Петрыкина поддержала успешное выступление эстонских юниоров на ЧМ

Нина Петрыкина выступала под композицию Маши Мнджоян Je N'Attendais Que Vous. Спортсменка отлично справилась с программой, набрав 65,90 балла. Свой личный рекорд за короткую программу она улучшила почти на целый балл.

Предыдущий рекорд Петрыкиной - 64,92 балла. Нина заняла восьмое место на взрослом чемпионате Европы в Таллинне в январе и 16-е место на взрослом чемпионате мира в марте. После короткой программы на юниорском чемпионате мира она занимает 6 место.

После выступления спортсменка успела ответить на несколько вопросов корреспондента Delfi:

Как ты оцениваешь свое выступление?

Оцениваю на достаточно высоком уровне. К сожалению, не удержала концентрацию до конца, но в принципе всем довольна.

Если сравнивать с чемпионатом Европы, сегодня легче выступать?

Короткую - да. Намного легче катать. И физически и морально. У меня оставался осадок с предыдущего юниорского чемпионата, где у меня не все получилось, и я даже не прошла в призвольную, было немножко обидно.

Тебе в августе исполнится 18, остаешься ли еще в юниорах?

Если не будет никаких изменений, то уже по сеньорам буду выступать.

Как удается избегать травм?

А кто сказал, что я их избегаю? Травмы всегда есть, как маленькие, так и большие. Просто считаю, что не нужно о них говорить.

Какие планы и цели на будущее?

На самом деле после призвольной я хочу отдохнуть. Расслабиться по полной, набраться сил. И тогда уже ставить новые программы, расскатывать новые коньки.

Удачи в произвольной, Нина!

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Девушки. Короткая программа

1. Изабо Левито (США) – 72,50

2. Джиа Шин (Южная Корея) – 69,38

3. А Сун Юн (Южная Корея) – 66,28

4. Линдси Торнгрен (США) – 66,14

5. Со Ен И (Южная Корея) – 66,09

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,90

7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 63,67

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,82

9. Рион Сумиоши (Япония) – 60,62

10. Клэр Сио (США) – 60,51

11. Ринка Ватанабе (Япония) – 59,96

12. Лиа Перейра (Канада) – 58,69

Сборные России и Беларуси не участвует в соревнованиях.

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