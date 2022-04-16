ФОТО | Петрыкина поддержала успешное выступление эстонских юниоров на ЧМ
Нина Петрыкина выступала под композицию Маши Мнджоян Je N'Attendais Que Vous. Спортсменка отлично справилась с программой, набрав 65,90 балла. Свой личный рекорд за короткую программу она улучшила почти на целый балл.
Предыдущий рекорд Петрыкиной - 64,92 балла. Нина заняла восьмое место на взрослом чемпионате Европы в Таллинне в январе и 16-е место на взрослом чемпионате мира в марте. После короткой программы на юниорском чемпионате мира она занимает 6 место.
После выступления спортсменка успела ответить на несколько вопросов корреспондента Delfi:
Как ты оцениваешь свое выступление?
Оцениваю на достаточно высоком уровне. К сожалению, не удержала концентрацию до конца, но в принципе всем довольна.
Если сравнивать с чемпионатом Европы, сегодня легче выступать?
Короткую - да. Намного легче катать. И физически и морально. У меня оставался осадок с предыдущего юниорского чемпионата, где у меня не все получилось, и я даже не прошла в призвольную, было немножко обидно.
Тебе в августе исполнится 18, остаешься ли еще в юниорах?
Если не будет никаких изменений, то уже по сеньорам буду выступать.
Как удается избегать травм?
А кто сказал, что я их избегаю? Травмы всегда есть, как маленькие, так и большие. Просто считаю, что не нужно о них говорить.
Какие планы и цели на будущее?
На самом деле после призвольной я хочу отдохнуть. Расслабиться по полной, набраться сил. И тогда уже ставить новые программы, расскатывать новые коньки.
Удачи в произвольной, Нина!
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Девушки. Короткая программа
1. Изабо Левито (США) – 72,50
2. Джиа Шин (Южная Корея) – 69,38
3. А Сун Юн (Южная Корея) – 66,28
4. Линдси Торнгрен (США) – 66,14
5. Со Ен И (Южная Корея) – 66,09
6. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,90
7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 63,67
8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,82
9. Рион Сумиоши (Япония) – 60,62
10. Клэр Сио (США) – 60,51
11. Ринка Ватанабе (Япония) – 59,96
12. Лиа Перейра (Канада) – 58,69
Сборные России и Беларуси не участвует в соревнованиях.
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