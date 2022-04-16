ФОТО | В Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего в Украине

”Генерал Фролов — потомственный военный. <…> Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память”, — заявил Беглов.

24 февраля Россия начала "специальную операцию" — напала на Украину. В ходе военных действий погибло уже более семи генералов. Россия не подтвердила официально все из них, а также официально сообщила лишь о 1351 погибших. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру убитых российских военных — около 20 000.