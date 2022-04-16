Путин подписал закон о штрафах за отрицание ”решающей роли советского народа” в разгроме нацизма и отождествление действий СССР и Третьего рейха

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штрафах за отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, а также за отрицание ”решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", пишет "Медуза".