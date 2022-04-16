Тысячи процентов: как отличаются средние доходы чиновников и депутатов от доходов россиян

Война с Украиной не поменяла планы чиновников отчитаться о своих доходах. В пятницу, 15 апреля, были опубликованы налоговые декларации сотрудников администрации президента, включая Владимира Путина, министров федерального правительства, а также депутатов Госдумы.

Би-би-си сравнила среднестатистический доход госслужащих и депутатов со средним доходом россиянина в 2021 году. Он, по оценке Росстата, составлял чуть менее 40 тысяч рублей в месяц.

Правительство

Руководители и министры российского правительства в 2021 году в среднем заработали более 65,7 млн рублей, подсчитала Би-би-си. Это среднее значение для 32 человек без учета доходов членов их семей.

Таким образом, среднемесячный доход российского министра составил почти 5,5 млн рублей. Это в 137 раз больше, чем получал обычный россиянин по версии Росстата.

Среди министров есть люди с очень высокими доходами. Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заработал почти 705 млн рублей. А есть и те, кто получает относительно немного. Например, министр просвещения Сергей Кравцов заработал чуть больше 9,6 млн рублей — в среднем в месяц это около 800 тысяч рублей.

Мантуров из года в год в списке самых богатых чиновников России. За 2020 год он задекларировал доход в 740 млн рублей.

В прошлом году резко выросли доходы и вице-премьера Юрия Трутнева. Он заработал почти 393 млн рублей против 42 млн год назад. Судя по декларации, Трутнев продал часть своей недвижимости.

Госдума

В Госдуме в среднем зарабатывают меньше, чем в правительстве. В 2021 году депутат в среднем получал доход в размере 4,4 млн рублей в месяц, а в год — 53 млн рублей.

Это в 110 раз больше, чем среднестатистический россиянин за тот же период.

Среди народных избранников есть свои рекордсмены. Среди них — депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, чей доход составил 3,5 млрд рублей. Он в среднем зарабатывал почти 300 млн рублей в месяц. Блоцкий также задекларировал недвижимость в Великобритании.