ФОТО и ВИДЕО | Украинка и россиянка совместно пронесли крест в Страстную пятницу в Риме, несмотря на критику в Украине

Как сообщает Vatican News, традиционную процессию возглавлял Папа Римский Франциск. Это было первое Страстное шествие после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщается, украинка Ирина и россиянка Альбина пронесли процессионный крест во время XIII стояния, посвященного размышлениям о смерти Иисуса на Голгофе.

Обе женщины живут в Италии уже около 20 лет. Они работают в отделении паллиативной помощи, заботясь о пациентах с тяжелыми болезнями.

Когда крест несли Ирина и Альбина, текст стояния был изменен и в нем звучали призывы к миру на земле.

"Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому пребываем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своем сердце помолится за мир на всей земле", — говорилось в тексте.

Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни отметил, что текст намеренно сократили до минимума, чтобы люди смогли "положиться на молитву в молчании".

В завершении крестного шествия Франциск также зачитал молитву, в которой просил Бога о том, чтобы "обезоружить руку брата, поднятую на брата своего ".

"Приведи недругов к рукопожатию, дабы они могли вкусить взаимное прощение; обезоружь руку брата, поднятую на брата своего, дабы там, где теперь ненависть, расцвело согласие", — сказал Папа Римский.

Об идее Ватикана с несением креста украинкой и россиянкой стало известно 12 апреля. В Украине сразу же призвали Папу отказаться от нее, назвав несвоевременной.

В частности, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш предупредил, что реализация замысла будет иметь конкретные нежелательные последствия.

Раскритиковал идею и глава УГКЦ Святослав, намекнув на ее двусмысленность.

"Считаю такую идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины… особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села", — отметил он.