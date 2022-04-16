После сообщения о затоплении крейсера "Москва" Россия ударила по Киеву. Что известно

Обстрел произошел через несколько часов после того, как министерство обороны России сообщило о затоплении ракетного крейсера "Москва", в который, по утверждению Киева, попали украинские ракеты "Нептун". При этом Россия не подтверждает сведения о том, что "Москва" загорелась из-за попадания украинских ракет и настаивает, что налет на Киев был ответом на атаки российской территории.

Глава Киевской областной администрации Александр Павлюк в пятницу подтвердил, что российские войска обстреляли объекты в Киевской области. "Только сегодня нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области, — сказал он в эфире украинского телевидения. — Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам".

Павлюк рекомендовал отложить возвращение жителей в Киев "на более спокойные времена". "Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения, — сказал он. — Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине".

38-летний Кирилл, рабочий местной автомастерской, рассказал агентству Рейтер, что видел три взрыва в промышленном здании из-за дороги. После этого начался пожар, который в конце концов был потушен пожарными. "Здание горело, и мне пришлось спрятаться за своей машиной", — сказал он, показывая на разбитые стекла и осколки металла, разбросанные по дороге.

Журналист Франс-пресс, который работает на месте событий, рассказал, что в результате удара был поврежден военный заводу неподалеку от международного аэропорта "Киев" в районе Жуляны. "Около 01:30 ночи мне позвонил по телефону мой охранник, — сказал этому агентству 47-летний владелец деревообрабатывающей мастерской Андрей Сизов. — Моего сотрудника, который был в офисе, сбило с ног взрывной волной".

Месть за "Москву"?