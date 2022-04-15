Стало известно, сколько Путин заработал за год. Доходы Пескова в 15 раз меньше, чем его жены

Путин за год заработал 10,2 миллиона рублей. В собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, два автомобиля (ГАЗ М21 и ”Нива”) и автоприцеп ”Скиф”. В пользовании у Путина есть квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за год заработал 14,5 миллиона рублей. Доход его супруги Татьяны Навки — 218,5 миллиона.

Декларации о доходах также опубликованы в правительстве. Премьер Михаил Мишустин заработал 18,3 миллиона рублей. Министром с самым большим доходом оказался глава Минпромторга Денис Мантуров. Его доход — 704,2 миллиона рублей.

Доходы Путина год от года практически не меняются. В 2020 году президент задекларировал 10,0 миллиона рублей дохода, в 2019-м — 9,7 миллиона. В 2017 году доход Путина превышал 18 миллионов рублей после продажи участка площадью 1500 квадратных метров.