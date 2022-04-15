ФОТО | Эстонская танцевальная пара улучшила свой рекорд на домашнем ЧМ

Свой прошлогодний рекорд пара улучшила ровно на 3 балла.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 66,98

2. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) – 64,00

3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 63,45

4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,47

5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 62,15

6. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 61,43

7. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) – 58,82

8. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) – 57,36

9. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 57,05

10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 56,63

...

18. Татьяна Бунина - Иван Кузнецов (Эстония) - 50.26.

С 14 по 17 апреля в Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.

Сборные России и Беларуси не участвуют в соревнованиях.

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