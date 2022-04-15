Лучший эстонский танцевальный дуэт: нам пока рановато на взрослый уровень

- Сделали все, что было запланировано, — признался Иван. — Показали лучший для себя результат в сезоне.

- Получили удовольствие от выступления, публика очень поддерживала, — добавила Татьяна. — Очень приятно знать, что там сидит мама, родственники друзья, все поддерживают. Сегодня выполнили свою задачу — откататься чисто, попасть в произвольную программу, дальше будем решать с тренером.

- Как считаете, готов ли ваш дуэт выступать на взросом уровне?

- Еще рановато, — считает Иван. И партнерша к нему присоединяется: — Еще год будем соревноваться по юниорам, а там как пойдет.

- Почему у Эстонии есть серьезные успехи в мужском и женском одиночном катании, а в танцах пока дела не так хорошо?

- Наш вид устроен немного по-другому, зачастую оценки близкие, топ-10 и даже топ-20, особо большой разницы в баллах нет, поэтому влияют на результат микроскопические моменты.

- А я слышал мнение, что просто партнеры, научившись кататься, сбегают в хоккей.

- Честно говоря, только один раз надевал хоккейные коньки, — смеется Иван. — И то по ошибке.

С 14 по 17 апреля в Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.