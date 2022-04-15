Украинский дуэт фигуристов в интервью RusDelfi: флаги на трибунах важны, но еще важнее люди, которые их держат

- Мы очень чувствовали поддержку зрителей, поддержку Украины, мы видели флаги в городе, это дало нам силы, — признается Мария.

- Мы даже обращали внимание не только на флаги, но и еще больше на людей, которые их держат, как эти люди делились с нами своими силами. А мы уже выкладывались на льду, — добавил Никита.

- Как вам удается сейчас в это ужасное время концентрироваться на спорте?

- Чистый спорт — это какая-то всевышняя сила, сила любви к фигурному катанию, к скольжению. От каждого движения мы должны получать удовольствие. Это помогает, — заявили фигуристы.

- У вас остались родственники в Украине?

- Да, вся моя семья там находится, — призналась Пинчук. — Каждый день общаемся. Они в относительно безопасном месте.

С 14 по 17 апреля в Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.