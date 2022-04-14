ООН сообщила обновленные данные о жертвах среди мирного населения с начала войны в Украине

УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения с мест по-прежнему требуют дополнительного подтверждения.

По данным УВКПЧ, эти цифры включают:

Всего погибло 1964 человека (507 мужчин, 319 женщин, 34 девочки и 55 мальчиков, а также 72 ребенка и 977 взрослых, пол которых пока неизвестен);

Всего ранены 2613 человека (304 мужчины, 222 женщины, 53 девочек и 55 мальчиков, а также 144 детей и 1835 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Сообщается, что в Донецкой и Луганской областях подтверждены данные о 703 погибших и 1308 раненых. В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства: 1261 убитых и 1305 раненых.

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