ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (50-й день) | Атака на Брянскую область и угроза голода по всей земле из-за войны в Украине
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С начала войны в Украине, по данным ООН, погибли 1964 мирных жителя.
ООН заявила, что война в Украине создает угрозу голода и нищеты для пятой части населения Земли.
Российские военные заявили, что ракетный крейсер "Москва" "сохранил плавучесть" и отбуксирован в порт, а команду с него эвакуировали. Украинская сторона говорит, что "Москву" подбили ракетами, Москва настаивает: "сдетонировали боеприпасы".
Алексей Арестович подтвердил, что украинские морпехи сдались в плен в Мариуполе, однако заявил, что речь идет не о тысяче, а о гораздо меньшем количестве пленных.
Губернаторы Брянской и Белгродской областей, а также ФСБ сообщили об обстрелах с украинской стороны небольших населенных пунктов и приграничного КПП. Украинский центр противодействия дезинформации назвал эти сообщения "спецоперацией по нагнетанию антиукраинской истерии".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявляет, что Россия в случае успеха вторжения и свержения Зеленского, хотела поставить во главе Украины неких непонятных "людей в погонах".
Российские войска, покинувшие север Украины, сейчас скапливаются на Донбассе перед подготовкой к наступлению, заявил CNN высокопоставленный представитель министерства обороны США:
Нацбанк Украины спрогнозировал, что ВВП страны в 2022 году сократится на треть.
Среди беженцев из Украины 22 тысячи учителей. Они ведут занятия либо дистанционно, либо в странах, где оказались - с детьми-беженцами.
Дмитрий Медведев предупредил об отказе от безъядерного статуса Балтики в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для клиентов из России.
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