Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди. В ”Северстали” ее поправили

”Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт], догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла”, — цитирует заявление Матвиенко на заседании Совфеда 14 апреля РИА Новости.

Спикер верхней палаты парламента выступила после того, как сенатор Эдуард Россель поднял тему импортозамещения в РФ. Матвиенко, в частности, призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который ”наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию”.

”Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, всё не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед”, — заявила глава Совфеда.

В ”Северстали” жесообщили, что 77% гвоздей на рынке РФ — отечественного производства, и только 23% — импортного (20% из них — Беларусь, 2% — Китай, 1% — прочие), пишет "Фонтанка".

”За 2021 год общий объем производства этого продукта [”Северсталь-метизом”] составил 9 тыс. тонн, из которых только 2 тыс. отправились на экспорт”, — написал гендиректор АО ”Северсталь Менеджмент” Александр Шевелев на своей странице в ”ВКонтакте”. Он также отметил, что доля его компании на российском рынке гвоздей составляет 8%.

”В случае увеличения спроса ”Северсталь-метиз” готов удовлетворить новые запросы за счет запаса мощностей в 25–30% в зависимости от конкретного продукта”, — заявили в компании.