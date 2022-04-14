ФОТО: Селевко отлично стартовал на домашнем юниорском ЧМ по фигурному катанию!

13–17 апреля 2022 года в Таллинне проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Изначально чемпионат должен был пройти в марте в столице Болгарии Софии, но из-за пандемии было принято решение о переносе соревнований. Также стоит напомнить, что юниорский чемпионат мира 2021-го года был отменен.

Михаил и Арлет вышли на лед в последней разминке. Махаил Селевко отлично справился со своей программой, допустив только одну небольшую помарку в каскаде. За короткую программу под Nothing Else Matters от Metallica он получил 81.26 балла и забрал малую бронзу! Это третий результат среди 33 участников.

”Конечно, я очень доволен результатом. Учитывая, что я допустил ошибку, это было очень неожиданно”, — признался Михаил Селевко на пресс-конференции. ”Но я очень рад, что мне это удалось. Когда в Таллинне проходил последний чемпионат мира среди юниоров, мой брат (Александр Селевко) был четвертым в короткой программе. Мы оба рады, что теперь я стал третьим”. Михаил отметил, что перед произвольной нет особой напряженности. Как раз короткая программа напряженнее, так как здесь нельзя ошибаться.

Арлет Леванди зажег под "Кармен" Жоржа Бизе в аранжировке Stromae, но допустил досадную ошибку. За короткую программу спортсмен набрал 65.31 балла и спокойно прошел в произвольную программу.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Юноши. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 88,99

2. Уэсли Чу (Канада) — 81,59

3. Михаил Селевко (Эстония) — 81,26

4. Лиам Капейкис (США) — 79,83

5. Тацуя Цубои (Япония) — 79,15

6. Стивен Гоголев (Канада) — 78,75

7. Андреас Нордебак (Швеция) — 76,20

8. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75,14

9. Лукас Хонда (Япония) — 73,01

10. Николай Мемола (Италия) — 71,42

11. Георгий Рештенко (Чехия) — 69,67

12. Наоки Росси (Швейцария) — 67,61

13. Лев Винокур (Израиль) — 67,20

14. Арлет Леванди (Эстония) — 65,31…

В связи с ситуацией в Украине спортсмены из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU.

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