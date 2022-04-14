"Вы едете туда, где стреляют". В России массово ищут военных-контрактников для отправки в Украину

"Ну вы хотите за ленточку, я так понимаю, правильно?" — поинтересовались у корреспондента Би-би-си в пункте отбора на службу в армию по контракту. Под "ленточкой" работник пункта имел в виду российско-украинскую границу. А спрашивал он о том, готов ли будущий "контрактник" через несколько недель оказаться в зоне военных действий в Украине.

Эту вакансию Би-би-си нашла в объявлении на популярном в России сайте по поиску работы HeadHunter. Обычно на нем размещают вполне "мирные" вакансии — бухгалтеров, секретарей, менеджеров и программистов. После начала войны на этом сайте появились тысячи новых вакансий военнослужащих по контракту.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что армия, которая воюет в Украине, состоит из профессиональных военных и контрактников. Активный поиск новых контрактников происходит на фоне крупных потерь российской армии, о которых сообщают СМИ и которые уже признали даже на официальном уровне.

"У нас значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас", — заявил на прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Сколько в России сейчас контрактников, не ясно. По данным на 2020 год их было 400 тысяч, тогда планировалось увеличить их число до 500 тысяч человек.

Традиционно контрактников не набирают через объявления в интернете, отмечает военный эксперт, который попросил не называть его имя из соображений безопасности. "Обычно это через военкомат все проводилось, через вербовочные центры", — пояснил он.

Это мнение подтверждают результаты поиска по рекрутинговым сервисам. Например, поиск HeadHunter выдает более 3 тысяч вакансий по запросу "военнослужащий по контракту", размещенных за месяц. То же количество, согласно автоматическому поиску, размещено "за все время".