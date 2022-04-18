Урбанистика военного времени: как беженцы меняют города?

Дефицит предложений аренды жилья, давки в общественном транспорте, рост преступности, этнические гетто, демпинг на рынке труда — это основные страхи, которые возникают у жителей городов в отношении наплыва беженцев. DELFI разобрался, какие из этих опасений имеют под собой основание, а какие — просто миф, и что должны делать городские власти, чтобы приезд десятков тысяч переселенцев из Украины стал не проблемой, а новым импульсом для развития Риги.