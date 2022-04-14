"Русские русских не хоронят". Как арт-протест в России отвечает на войну с Украиной

"Нам все это [признание самопровозглашенных "республик"] показалось в тот момент началом каких-то очень страшных, очень нехороших событий. В общем-то, так оно и вышло. Но в тот момент у нас было ощущение, что это все еще можно каким-то образом предотвратить", — рассказывает он.

По словам представителя "Партии мертвых", акция на Пискаревском кладбище 22 февраля была реакцией на признание Путиным самопровозглашенных ДНР и ЛНР , которое, как почувствовали тогда художники, стало знаком скорого начала войны.

В ноябре прошлого года активисты "Партии мертвых" вышли с пикетом против ликвидации "Мемориала" (занесен властями России в список "иностранных агентов") с лозунгом "Не помним, не знаем, можем повторить".

Помимо критики милитаризма, художники высказывались и на другие общественно-политические темы. Например, выходили на акцию протеста против пенсионной реформы с плакатом "Жизнь трудна, но, к счастью, коротка", устраивали "некропикет" на кладбище против поправок в Конституцию с лозунгами "Да, смерть! Да, поправки!", "За Конституцию — не чокаясь" и "Поправки — что мертвым припарки".

"Партия мертвых" появилась в 2017 году. "Мы пытались как-то отвечать на милитаристскую политику российского государства. На использование "Бессмертного полка" в целях оправдания милитаристской политики, агрессивной политики смерти, которую ведет российское государство", — рассказывает представитель арт-проекта, попросивший об анонимности.

"Это нужно не мёртвым, это нужно живым — Путину и его друзьям, фсбшникам, единороссам и прочим желающим побряцать оружием вокруг газовой трубы", — говорилось в телеграм-канале "Партии мертвых".

При этом их лица — традиционно для акций "Партии мертвых" — были скрыты за масками в форме черепов.

Активисты художественного проекта "Партия мертвых" начали свою антивоенную кампанию еще до вторжения России в Украину. 22 февраля художники сфотографировались на Пискаревском кладбище Петербурга с плакатами "Мертвым война не нужна", "Мало им трупов" и "Российское могущество прирастать будет могилками".

Эта акция, по словам представителя "Партии мертвых", была реакцией на то, что он называет "некрополитикой России": "Некрополитика — это такая тенденция, которая продолжается уже многие годы. Когда жизнь граждан Российской Федерации особо высоко не ценится и эти граждане используются просто как ресурс, как расходный материал. Соответственно жизнь граждан других, соседних государств, также ни во что не ставится. Они превращаются просто в расходный материал этой некрополитики, которая уже не может удержаться в рамках одного государства".

На одиннадцатый день войны, 7 марта, "Партия мертвых" провела очередной антивоенный перформанс — на этот раз он был посвящен российским военным потерям в Украине. Активисты сфотографировались с плакатами "Своих не бросаем (только их трупы)", "Матери! Ваши дети — фейк" и "Русские русских не хоронят".

"Путин в такой пустоте, в вакууме ходил совершать этот ритуал, что тоже представлялось нам каким-то очень извращенным деянием, которое очень превратно истолковывает историческую память, проявлением приватизации этой исторической памяти со стороны российской власти. Мы решили, что надо на это ответить, надо как-то очень громко заявить этому всему "нет". Поэтому мы вышли на то же самое место, где незадолго до этого был Путин. Чтобы изгнать его оттуда, чтобы вернуть это кладбище мертвым", — объясняет собеседник Би-би-си.

Делал он это в одиночестве — из-за приезда Путина кладбище временно закрыли, и петербуржцы, в том числе блокадники, которые в этот день ежегодно приходят на Пискаревское кладбище почтить память жертв блокады, были вынуждены ждать за забором, пока президент возложит цветы.

Место для акции — Пискаревское кладбище, по словам представителя "Партии мертвых", было выбрано неслучайно. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискаревское кладбище, место массового захоронения жертв блокады, приехал Путин и возложил венок к монументу "Матери-родины".

"Во всяком случае, мы были уверены, что Россия введет войска в Украину, — продолжает он. — Но мы тогда не думали, что они станут бомбить Киев и другие украинские города. Нам казалось, что все это ограничится востоком Украины. То есть даже в тот момент при самых мрачных прогнозах мы всерьез не рассматривали такую возможность".

По мнению Овчинникова, такое уличное искусство гораздо более действенно, чем, например, подписание петиций против войны, так как оно наглядно, заметно и заставляет прохожих задуматься.

84-летний художник Владимир Овчинников из Боровска Калужской области после вторжения России в Украину сделал серию антивоенных работ на улицах города: международный символ мира на автобусной остановке, голуби мира на воротах, украинский флаг с надписью "Нет войне", девочка в одежде цветов украинского флага и надписью "Остановиться".

Местом проведения акции стало одно из кладбищ в Петербурге. "Кладбища — такое странное место в последнее время… — рассуждает собеседник Би-би-си. — Они превращаются в одно из немногих оставшихся публичных мест для возможности какого-то политического высказывания. Потому что они не особо охраняемые, там обычно нет камер наблюдения. Так что это такой safe space для протестной активности в России".

Во время этой акции художники снова скрыли лица за масками в форме черепов — анонимность была чертой "Партии мертвых" с момента ее создания. "В последнее время анонимность помогает оставаться более-менее в безопасности. По крайней мере, мы не делаем за ментов их работу", — добавляет представитель арт-проекта.

По состоянию на 5 апреля Би-би-си на основе изучения официальных публикаций удалось установить имена 1083 российских военных, погибших в Украине (сейчас в этом списке уже более 1200 имен).

С момента вторжения России в Украину российское минобороны сообщало о своих военных потерях лишь дважды: 2 марта ведомство заявило о 498 погибших военных, 25 марта — что погиб 1 351 военнослужащий.

"Нам казалось, что многое из того, что нам на тот момент было известно о происходящем в Украине, очень хорошо характеризует эту российскую некрополитику. То, что тела погибших солдат, и не только солдат, а самых разных военных, просто валяются в полях и гниют. И никто их не вывозит. Никто даже не сообщает, сколько там военных, сколько там погибло", — продолжает он.

"Почему на улицах? Это мой формат обращения к общественности. Я 20 лет занимаюсь настенной живописью. И все, что хочу сказать, заявить гражданскую позицию, я это делаю на стене. Так очень удобно. Все доходчиво очень, наглядно и очень действенно. Все горожане, все приезжие могут увидеть. Таким образом я обращаюсь и выражаю свою гражданскую позицию по этому вопросу", — говорит он.

Владимир Овчинников широко известен в Боровске. На протяжении последних десятилетий он занимался в городе настенной живописью и расписал за это время более сотни домов. Начинал Овчинников с пейзажей, но затем обратился к теме массовых репрессий. В 2015-2016 годах он предпринял несколько попыток создать мемориальную галерею, изобразив на стенах города портреты убитых в сталинские годы боровчан, но оба раза работы уничтожали вандалы.

В октябре 2021 года Овчинников сделал в Боровске новую работу ко Дню жертв политических репрессий 30 октября — надпись "Помните, 1937 может повториться" на стене одного из домов. Ранее за подобные работы он уже получал штрафы по административной статье о порче имущества.

Художник почти 20 лет добивался установки в Боровске памятника жертвам политического террора с именами репрессированных жителей. По этому вопросу он встречался с калужским губернатором, который после той встречи дал распоряжение поставить в городе такой мемориал.

В октябре 2017 года памятник открыли — на центральной площади города установили большой гранитный валун, привезенный с Соловков. Власти обещали позже сделать полноценный памятник с именами и фамилиями жертв репрессий, но пока это обещание не выполнено.

Когда Россия начала войну с Украиной, высказаться против нее Овчинникова просили местные жители, рассказывает он: "Я хотел заявить свою позицию. Меня здесь хорошо знают, и были даже ко мне обращения людей, что я должен от своего имени, но в то же время от имени многих людей, сделать такое заявление. Чтобы это было у всех на виду, и все могли подумать на эту тему".