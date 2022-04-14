Украинская ракета "Нептун" против русского военного корабля "Москва" — кто сильнее

Первым о пожаре на российском крейсере написал в Facebook журналист Серж Марко, и его сведения тут же подтвердили в Одесской облгосадминистрации. "Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", — поделился журналист.

Крейсер "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" с зенитным ракетным комплексом С300Ф — один из четырех кораблей российского черноморского флота, который в теории должен успешно противостоять современным ПКР, в том числе украинскому "Нептуну". На "Москве" имеется 16 пусковых установок с суммарным боезапасом 64 зенитные ракеты, однако, если верить украинской стороне (а в условиях боевых действий оперативно подтвердить или опровергнуть информацию не представляется возможным), атака на самый грозный корабль Черноморского флота увенчалась успехом. Почему? Причиной "слепоты" и уязвимости корабля украинские СМИ называют повреждения радиолокационной системы вследствии атаки беспилотника "Байрактар".

Символично, что именно крейсер "Москва" изображен на новых почтовых марках, которые вчера выпустила "Укрпочта". На марках изображен солдат ВСУ на берегу моря, за ним виднеется "Москва", и ставшее крылатым выражение "Русский военный корабль, иди …! Героям слава!". 24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину флагман российского флота участвовал в захвате острова Змеиный.

Крейсер "Москва" был введен в эксплуатацию в 1982 году. В 2001 году на на борту корабля побывал Владимир Путин и тогдашний президент Украины Леонид Кучма. В 2020 году агентство РИА Новости сообщало о проведенном ремонте и модернизации "Москвы". Сообщалось, что на крейсере провели ремонт двигателей, заменили дизель-генераторы и радиотехнические системы.

13 апреля с корабля был экстренно эвакуирован весь экипаж. О потерях, пострадавших, а также о причинах пожара российская сторона не сообщает.

Что известно о "Нептуне"?