Украинская ракета "Нептун" против русского военного корабля "Москва" — кто сильнее
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пожаре и взрыве боеприпасов на флагмане Черноморского флота — крейсере "Москва". По сведениям украинской стороны, вечером 13 апреля корабль был атакован противокорабельными ракетами "Нептун".
Первым о пожаре на российском крейсере написал в Facebook журналист Серж Марко, и его сведения тут же подтвердили в Одесской облгосадминистрации. "Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", — поделился журналист.
Крейсер "Москва"
Ракетный крейсер "Москва" с зенитным ракетным комплексом С300Ф — один из четырех кораблей российского черноморского флота, который в теории должен успешно противостоять современным ПКР, в том числе украинскому "Нептуну". На "Москве" имеется 16 пусковых установок с суммарным боезапасом 64 зенитные ракеты, однако, если верить украинской стороне (а в условиях боевых действий оперативно подтвердить или опровергнуть информацию не представляется возможным), атака на самый грозный корабль Черноморского флота увенчалась успехом. Почему? Причиной "слепоты" и уязвимости корабля украинские СМИ называют повреждения радиолокационной системы вследствии атаки беспилотника "Байрактар".
Символично, что именно крейсер "Москва" изображен на новых почтовых марках, которые вчера выпустила "Укрпочта". На марках изображен солдат ВСУ на берегу моря, за ним виднеется "Москва", и ставшее крылатым выражение "Русский военный корабль, иди …! Героям слава!". 24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину флагман российского флота участвовал в захвате острова Змеиный.
Крейсер "Москва" был введен в эксплуатацию в 1982 году. В 2001 году на на борту корабля побывал Владимир Путин и тогдашний президент Украины Леонид Кучма. В 2020 году агентство РИА Новости сообщало о проведенном ремонте и модернизации "Москвы". Сообщалось, что на крейсере провели ремонт двигателей, заменили дизель-генераторы и радиотехнические системы.
13 апреля с корабля был экстренно эвакуирован весь экипаж. О потерях, пострадавших, а также о причинах пожара российская сторона не сообщает.
Что известно о "Нептуне"?
Успешная атака ракетой ПКР ”Нептун” — одна из возможных причин пожара на "Москве". Это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн (у "Москвы" 12 900 тонн), а также наземных целей. Разработана она Киевским конструкторским бюро ”Луч” на основе советской ракеты Х-35. Работы над ракетой начались в 2014 году после аннексии Крыма, когда Военно-морские силы Украины потеряли основной корабельный состав, а также береговые ракетные комплексы "Рубеж". ВМСУ стали уязвимы для вероятной наступательной операции со стороны России, особенно для высадки российского десанта и морской блокады. Ракета "Нептун" стала ответом на данную угрозу. Она была принята на вооружение в августе 2020 года.
”Нептун” использует преимущественно украинские комплектующие, в частности, двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи.
Ракета "Нептун" по своим показателям сравнима с американской ракетой "Гарпун", самой распостраненной противокорабельной ракетой в мире. Дальность полета у обоих ракет около 300 километров, они используют одну систему наведения. Пуск ракеты "Нептун" может производиться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
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