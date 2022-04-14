Традиционный праздник Ивановой ночи в Ласнамяэ состоится! Алкоголь запрещен

”Для того, чтобы праздник Ивановой ночи удался, необходимо несколько составляющих, будь то красивый и безопасный костер или отличная компания, но важную роль играет и еда. Сейчас мы ищем торговцев, которые занялись бы организацией питания гостей праздника, в первую очередь к активному участию приглашаются те, кто предлагает шашлык и другие блюда, подходящие под формат празднования Ивановой ночи”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ костер Ивановой ночи состоится 22 июня в 19 часов на пустыре Паэвялья, куда можно легко добраться пешком или на автобусе. В программе мероприятия — концерт и народные танцы, на месте можно будет приобрести закуски и другие товары. Самых маленьких гостей праздника будет ждать детская зона. Кульминацией вечера станет большой костер, мероприятие завершится к полуночи.

Торговля на мероприятии будет вестись на основании торгового билета, стоимость которого зависит от типа предлагаемого товара. Регистрация продлится до 12 часов 28 апреля по адресу электронной почты german.levenets@tallinnlv.ee или телефону 645 7750.

В этом году празднование Ивановой ночи в Ласнамяэ будет полностью безалкогольным. Поскольку речь идет о семейном мероприятии, то алкогольные напитки на месте продаваться не будут. За порядком будут следить сотрудники службы безопасности, которые при необходимости попросят покинуть мероприятие тех людей, которые употребляют алкоголь или принесли с собой спиртные напитки.