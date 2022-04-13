"Российские военные убили моего мужа, а меня изнасиловали"

ВНИМАНИЕ: в тексте подробно описаны случаи сексуального насилия. Людям впечатлительным и с ранимой психикой лучше воздержаться от чтения.

С 50-летней Анной (имя изменено) мы встретились в тихом сельском районе, в 70 км к западу от Киева.

Когда 7 марта к ним с мужем в дом ворвался вооруженный мужчина в форме российской армии, дома были оба супруга.

"Под дулом пистолета он отвел меня в соседний дом, приказал: "раздевайся, или я тебя расстреляю". А потом начал меня насиловать", - сквозь слезы вспоминает женщина.

Анна называет нападавшего "кадыровец" - молодой худощавый боец.

"Пока он меня насиловал, вошли еще четверо солдат. Я думала, что конец мне - но они его увели. Больше я его не видела", - говорит Анна.

Сама она считает, что спасшие ее бойцы - из другого подразделения российских войск.

Вернувшись домой, женщина нашла там раненого мужа. Когда тот бросился спасать Анну, боец выстрелил ему в живот.

Из-за непрекращающихся боев отвезти мужа в больницу не получилось, и через два дня он умер от полученного ранения.

Рассказывая свою историю, Анна почти непрерывно плачет. Особенно сильно - когда показывает место, где похоронила мужа. Пока вместо памятника или надгробия в изголовье могилы, вырытой самостоятельно, при помощи тех же соседей, - простой деревянный крест.

По словам Анны, с ней поддерживают связь сотрудники местной больницы, оказывая психологическую поддержку.

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Военные, спасшие Анну от насильника, сами несколько дней прожили в ее доме. Взяв ее на мушку, требовали отдать им вещи убитого мужа.

Вели себя странно, словно были пьяные, вспоминает она, а когда ушли, Анна нашла и возможное объяснение, наткнувшись на оставленные мужчинами димедрол, клей и... женскую виагру. "Они на наркотиках сидят, - уверена женщина. - Большинство из этих людей - убийцы, насильники и мародеры. Нормальных там мало".