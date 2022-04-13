ОБСЕ: Россия совершила военные преступления, напав на роддом и драмтеатр в Мариуполе

Как передает "Медуза", эксперты пришли к выводу, что российские военные несут ответственность за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе. В обоих случаях, по мнению представителей организации, люди, ответственные за это, совершили военное преступление. Обстрел театра, в результате которого погибли около 300 человек, эксперты ОБСЕ назвали ”вопиющим нарушением” международного гуманитарного права.

Авторы доклада считают, что ”целенаправленные убийства” и ”насильственные исчезновения или похищения гражданских лиц”, в том числе журналистов и чиновников, которые совершили представители России, вероятно, можно квалифицировать как преступления против человечности.

”В целом, доклад документирует бесчеловечные действия, совершенные российскими войсками в Украине. Это включает доказательства нападения на гражданских лиц, атаки на больницы, изнасилования, казни, мародерство и насильственную депортацию мирных жителей в Россию”, — сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

В доклад не вошли данные об убийствах мирных жителей в Буче и других городах и селах Киевской области, о которых стало известно в начале апреля. В Буче, по данным украинских властей, за время российской оккупации погибли 400 мирных жителей.

В конце марта ОБСЕ не смогла продлить мандат своей специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России. Миссия ОБСЕ работала в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.