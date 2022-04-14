Говорил ли Геббельс, что бандеровцы нужны Третьему рейху для того, чтобы ”уничтожать непокорных славян”?

Хоть Геббельс и не высказывался о бандеровцах (по крайней мере, согласно открытым источникам), он, вероятно, знал об их действиях, как и другие члены высшего руководства Третьего рейха. Формирование батальонов ОУН(б) курировал начальник абвера (германской военной разведки и контрразведки) Вильгельм Канарис, но отношения ОУН(б) с абвером носили прагматический характер ситуативного союза, когда обе стороны получали выгоду для достижения своих целей. Как писал впоследствии историк и участник ОУН(б) Лев Шанковский, организация ”готова была к сотрудничеству с Германией для совместной борьбы против Москвы”, но только в случае признания украинской независимости. В июне 1941 года соратники Бандеры на собрании в Львовском оперном театре провозгласили ”Акт возрождения Украинского государства”. По некоторым сведениям, немецкое руководство отнеслось к этой инициативе крайне негативно. Выслушав отчёт о событиях во Львове, Гитлер заявил: ”Партайгеноссе Гиммлер, наведите порядок с этой бандой”, а также приказал ”растоптать тех, кто допустил это славянское свинство”. Бандера был арестован и помещён в концлагерь Заксенхаузен, где провёл три с лишним года в одиночной камере — правда, в специальном отделении для ”политических персон”. С тех пор в своих пропагандистских листовках немцы называли Бандеру и ОУН агентами Сталина.