Говорил ли Геббельс, что бандеровцы нужны Третьему рейху для того, чтобы ”уничтожать непокорных славян”?
”Бандеровцы — умалишённые маньяки или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожать непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены, так как зверям не место среди людей” — эта цитата, приписываемая Йозефу Геббельсу, часто встречается в Сети. Мы попробовали разобраться, мог ли Геббельс такое сказать? И если мог, то говорил ли в действительности?
Слова о бандеровцах, якобы сказанные главным идеологом нацистской Германии Йозефом Геббельсом, цитируют многочисленные СМИ, блогеры и пользователи соцсетей. Часто авторы публикаций приводят цитату Геббельса в поддержку своего мнения о бандеровцах или украинцах в целом, говоря, что ”даже фашисты презирали их” или что нельзя было допустить попадания в руки украинцам ядерного и биологического оружия, ведь они ”по свидетельству Геббельса — умалишённые маньяки и озверевший скот”. Эти слова цитировали и публичные личности, например актёр и шоумен Никита Джигурда, глава фракции партии ”Оппозиционный блок” в Одесском облсовете Вадим Шкаровский и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Цитату о бандеровцах можно часто встретить в виде изображения: белый текст на чёрном фоне рядом с портретом рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. И подпись под цитатой — ”Пауль Геббельс”. Хотя у Геббельса было два имени — Пауль Йозеф, ещё в школьные годы он выбрал второе имя и свои работы всегда подписывал именно как Йозеф Геббельс. Это несоответствие хоть и не доказывает фальшивость цитаты, но указывает на то, что вряд ли создатель этого коллажа скопировал цитату из первоисточника или авторитетной публикации, где имя Геббельса было бы указано верно.
Поиск цитаты на немецком языке не дал результатов. В переводе эта фраза звучала бы примерно так: ”Die Banderiten sind verrückte Wahnsinnige oder, mit anderen Worten, verrücktes Vieh. Aber das sind diejenigen, die wir in dieser Zeit brauchen, um die rebellischen Slawen zu vernichten. Und dann müssen sie selbst zerstört werden, denn die Tiere haben keinen Platz unter den Menschen” (перевод автора публикации). Но даже поиск по сочетанию ключевых слов Die Banderiten (”бандеровцы”) и Josef Göbbels не дал результатов. Также нет в общедоступных оцифрованных высказываниях Геббельса упоминаний Организации украинских националистов под руководством Степана Бандеры (ОУН(б)), которая в годы Второй мировой войны стремилась к сотрудничеству с Германией для совместной борьбы против Москвы.
Хоть Геббельс и не высказывался о бандеровцах (по крайней мере, согласно открытым источникам), он, вероятно, знал об их действиях, как и другие члены высшего руководства Третьего рейха. Формирование батальонов ОУН(б) курировал начальник абвера (германской военной разведки и контрразведки) Вильгельм Канарис, но отношения ОУН(б) с абвером носили прагматический характер ситуативного союза, когда обе стороны получали выгоду для достижения своих целей. Как писал впоследствии историк и участник ОУН(б) Лев Шанковский, организация ”готова была к сотрудничеству с Германией для совместной борьбы против Москвы”, но только в случае признания украинской независимости. В июне 1941 года соратники Бандеры на собрании в Львовском оперном театре провозгласили ”Акт возрождения Украинского государства”. По некоторым сведениям, немецкое руководство отнеслось к этой инициативе крайне негативно. Выслушав отчёт о событиях во Львове, Гитлер заявил: ”Партайгеноссе Гиммлер, наведите порядок с этой бандой”, а также приказал ”растоптать тех, кто допустил это славянское свинство”. Бандера был арестован и помещён в концлагерь Заксенхаузен, где провёл три с лишним года в одиночной камере — правда, в специальном отделении для ”политических персон”. С тех пор в своих пропагандистских листовках немцы называли Бандеру и ОУН агентами Сталина.
В ноябре 1941 года шеф полиции безопасности и СД Рейнхард Гейдрих подписал приказ об устранении бандеровцев:
”Тема: ОУН (бандеровское движение)
Однозначно установлено, что бандеровцы готовят восстание в рейхскомиссариате с конечной целью создания независимой Украины. Всех деятелей бандеровского движения немедленно арестовать и после тщательного допроса тихо ликвидировать как мародёров. Протоколы допросов отправить в оперативную группу С/5. Этот документ подлежит немедленному уничтожению после того, как будет принят к сведению начальником группы”.
Тем не менее ни одно найденное нами заявление высшего командования Третьего рейха, включая Геббельса, не говорит о необходимости уничтожить бандеровцев, потому что ”зверям не место среди людей”. Речь лишь идёт о неприятии германскими руководителями любой славянской государственности, включая украинскую, к которой открыто стремились бандеровские националисты.
Самое раннее цитирование якобы слов Геббельса о бандеровцах мы нашли на сайте украинского интернет-журнала ”Корреспондент.нет”, в публикации 2017 года, принадлежащей украинскому телеведущему и ”эксперту российского ТВ” Юрию Коту. Кот не раз выступал на телепередачах российских государственных каналов, комментируя бандеровское движение во времена Второй мировой войны и в современной Украине. Кот также написал книгу ”Украинцы! Мы русские! Какой восторг!”, в которой, будто бы ”используя веские доказательства, автор утверждает, что украинцы непременно вернутся в лоно родной русской цивилизации”.
Мы связались с Юрием Котом, чтобы прояснить происхождение цитаты Геббельса, которую он использовал в своей публикации 2017 года. Кот ответил, что цитата на самом деле принадлежит не Геббельсу, а гауляйтеру Восточной Пруссии Эриху Коху и в доказательство поделился ссылкой на пост Бориса Рожина, пишущего под псевдонимом ColonelCassad. В этом посте Рожин анализирует достоверность цитаты, приписываемой Коху: ”Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной армии, но после подлежат тотальной санации как самые страшные варвары”. Независимо от того, принадлежит ли эта фраза Коху, она сильно отличается от псевдоцитаты Геббельса, которую использовал Кот. На повторный вопрос о первоисточнике интересующей нас цитаты Кот не ответил.
С высокой вероятностью Юрий Кот и есть настоящий автор высказывания Геббельса о бандеровцах, которое подхватили и растиражировали интернет-издания и пользователи соцсетей.
Итог: фейк.